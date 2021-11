22-Jähriger hantiert mit Schußwaffe in Restaurant

Eschwege (ots) – Einen polizeilichen Einsatz hat am späten Sonntagnachmittag 31.10.2021 die Mitteilung bei der Polizei in Eschwege nach sich gezogen, dass auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Landstraße eine männliche Person mit einer Schusswaffe hantiert. Zeugen hatten beobachtet, wie ein dunkel gekleideter Mann, eine Waffe in seine Jacke steckte.

Aufgrund dieser Mitteilung nahm die Polizei die Fahndung nach dem Mann auf, der sich zwischenzeitlich mit Bekannten in einem Auto vom besagten Parkplatz entfernt hatte. Die Fahndungsmaßnahmen führten letztlich zur Wohnanschrift eines 22-Jährigen aus Eschwege.

Wie sich dort herausstellte, handelte es sich bei dem 22-Jährigen auch um den von den Zeugen beschriebenen Mann, der an seiner Wohnanschrift dann vorläufig festgenommen wurde. Die beschriebene Waffe wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen schließlich aufgefunden und sichergestellt. Es handelte sich in dem Fall um eine unscharfe, aber täuschend echt aussehende, sog. Anscheinswaffe.

Aufgrund seines unbedachten Handelns mit dem Gegenstand wird sich der 22-Jährige nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder entlassen.

Tödlicher Verkehrsunfall

Meinhard (ots) – Am Samstag 30.10.2021 gegen 07.10 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Meinhard, die K 3 aus Richtung Jestädt in Richtung Grebendorf. In Höhe KM 2,450 ist er ausgangs einer leichten Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Hierbei kollidierte er mit einem Baum, überschlug sich in der Folge mehrfach und blieb auf dem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrer ist dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt worden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen und Bearbeitung des Verkehrsunfalles werden bei der Polizeistation Eschwege geführt.

Wildunfälle

(ots) – Um kurz nach 05.30 Uhr am Montagmorgen 01.11.2021 hat ein 55-jähriger Autofahrer aus Treffurt ein Reh erfasst, als er auf der Landesstraße L 3245 von Großburschla in Richtung Wanfried unterwegs war. Das Tier verendete nach dem Aufprall an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

(ots) – Ein Schaden von 750 Euro entstand am Montagmorgen 01.11.2021 am Pkw eines 53-Jährigen aus Eschwege, der gegen 06.35 Uhr mit einem Reh kollidiert war. Der Mann war auf der L 3404 von Oberhone in Richtung Niederhone unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn gekreuzt hatte.

Das Tier verschwand nach der Kollision von der Unfallstelle.

Verkehrsunfallflucht

(ots) – Am Sonntagabend ist ein schwarzer VW Golf Kombi von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Golf stand zum Unfallzeitpunkt in Berkatal-Hitzerode in der Langen Straße geparkt. Der Schaden an dem Golf befindet sich am vorderen, rechten Kotflügel und beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Jagdhütte brennt komplett nieder

Rommerode/Friedrichsbrück (ots) – Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagnachmittag 31.10.2021 zu einer brennenden Jagdhütte ausgerückt. Gegen 17.05 Uhr sind durch einen Zeugen Rauchschwaden aus einem Waldstück mitgeteilt worden, die sich bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte letztlich als brennende Jagdhütte entpuppten, die zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand stand.

Zur Brandbekämpfung waren u.a. die Wehren von Friedrichsbrück, Helsa, Hessisch Lichtenau und Großalmerode vor Ort. Menschen kamen bei dem Brand letztlich nicht zu Schaden. Der Objektschaden an der Hütte, die nahe eines Waldparkplatzes an der Landesstraße L 3225 zwischen den Ortschaften Rommerode und Friedrichsbrück liegt, beträgt ersten Schätzungen zu Folge ca. 30.000 Euro.

Über die Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Die weiteren Ermittlungen hat jetzt die Kripo in Eschwege übernommen.

Diebstahl von Photovoltaik-Wechselrichtern

Hopfelde (ots) – Wie am Freitag bekannt wurde, ist es bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 18.45 Uhr und 07.00 Uhr zum Diebstahl von 25 sog. Photovoltaik Wechselrichtern in der Straße “Bebersches Feld” im Hessisch Lichtenauer Ortsteil Hopfelde gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich unbekannte Täter zu dem betreffenden Gelände der Anlage, die mittels Zaun eingefriedet ist, gewaltsam Zugang verschafft, indem sie den Zaun auftrennten. Anschließend entfernten die Täter die vorhandenen Sicherungen aus den Sicherungskästen und montierten die Wechselrichter ab. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die Täter ein Kraftfahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Der Stehlschaden wird mit insgesamt 60.000 Euro angegeben. Dazu kommt ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege entgegen, die in dem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Waschbären kollidierte ein 27-jähriger Autofahrer aus Weißenborn am Sonntagabend gegen 22.50 Uhr. Der Mann war auf der Bundesstraße B 7 von Datterode in Richtung Röhrda unterwegs, als das Tier die Fahrbahn überquerte. Dabei entstand ein Schaden von 300 Euro am Auto des Mannes.

Sachbeschädigung an Wahlplakat

Die Polizei in Sontra ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem am Sonntagabend bislang unbekannte Täter ein Wahlplakat beschädigt haben. Der Vorfall geschah vmtl. gegen 18.30 Uhr in der Straße “Hinter der Mauer” in Sontra.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen