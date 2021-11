Mannheim: Kulturhaus Käfertal im November 2021

Mannheim – Herbstliches Schmuddelwetter und Corona Blues – dem setzt das Kulturhaus Käfertal auch im November 2021 ein buntes Programm für alle entgegen, natürlich mit einem konsequenten Hygienekonzept.

Vom 4. – 7.11. steht die Kreativ Akademie 2021 unter dem Motto „Capoeira!“. Capoeira verbindet, Tanz, Musik, Akrobatik, Kampfsport, Persönlichkeitstraining und Sprachförderung und ist für Menschen jeden Alters geeignet. Auf dem Programm stehen Capoeira für jedes Alter von 3 bis 50+, ein Trommelbaukurs und Trommelworkshops, eine Show und die feierliche Kordelübergabe an die Teilnehmer, die Batizado. Am 7.11. 17 Uhr beschließt die Band Triooo Maravilha + 1, Fausto Isreal (voc), Monica Tomasi (git), Cristiane Gavazzoni (perc) + Olaf Schönborn (sax), im Rahmen des Käfertaler Kultur Cafés das Capoeira Event. Der Eintritt zur Capoeira Show und Batizado ist frei. Anmeldeformular für die Workshops: info@kulturhauskaefertal.de

Am 21.11., 17 Uhr spielen die Jazztones, Christian Lassen (Gitarre), Johannes Schaedlich (Bass) und Helmut Engelhardt (Saxophon) im Kultur Café Klassiker aus dem „American Songbook“ und europäische Jazzstandards.

Am 27./28.11. öffnet endlich wieder der Käfertaler Weihnachtsmarkt seine Türen täglich von 11 – 18 Uhr. Offizielle Eröffnung ist am Samstag 27.11. um 13 Uhr. Die Besucher erwarten adventliche Atmosphäre, vielen Geschenkideen an rund 30 Ständen im Haus und im Garten sowie ein kleines Kulturprogramm. Für das leibliche Wohl sorgen das Kulturhausteam und der Harmonikaclub Rheingold Käfertal.

Aktuelle Informationen: https://kulturhauskaefertal.de oder info@kulturhauskaefertal.de

Tickets für die Kultur Café Konzerte: https://kulturhaus-kaefertal.eventbrite.de

Es gilt die jeweils aktuelle Coronaverordnung des Landes BW und das Hygienekonzept im Kulturhaus.