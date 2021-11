Mannheim: „Verschwörungstheorien – aus Sicht der Naturwissenschaft“ am 05. November 2021

Mannheim – Verschwörungsideologien haben eine lange Tradition und das Hinterfragen solcher Mythen kann eine lehrreiche und gesellschaftlich nützliche Freizeitaktivität sein.

Wurde der Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 von der US-Regierung geplant? Sind in Kondensstreifen von Flugzeugen Chemikalien enthalten, die dazu dienen sollen, die Menschheit zu manipulieren? Wieso denken mache Menschen, die Erde sei eine Scheibe? Haben die Mondlandungen wirklich stattgefunden oder wurden die Videos, die wir 1969 im Fernsehen gesehen haben, in einem Studio gedreht? Und ist in Roswell 1947 wirklich ein UFO abgestürzt, das seitdem im militärischen Sperrgebiet Area 51 aufbewahrt wird?

Diesen und weiteren Fragen wird Hubert Zitt in seinem Vortrag am 5. November 2021 nachgehen. Auch wenn all diese Verschwörungstheorien seriös aus Sicht der Naturwissenschaft behandelt werden, darf an manchen Stellen auch gerne mal gelacht werden. Und es versteht sich von selbst, dass im Vortrag auch Szenen aus Science-Fiction-Filmen gezeigt werden.

Dr. Hubert Zitt ist Dozent im Studiengang Informatik an der Hochschule Kaiserslautern am Campus Zweibrücken. Er promovierte am Lehrstuhl für Systemtheorie der Elektrotechnik an der Universität des Saarlandes. Dort und an der Fachhochschule Kaiserslautern studierte er Elektrotechnik. Er ist bekannt für seine Star-Trek-Vorlesungen und Star-Trek Vorträge, zumeist an Universitäten, aber auch auf Science-Fiction Conventions wie der FedCon, Europas größter SiFi-Convention.

Verschwörungstheorien – aus Sicht der Naturwissenschaft

Vortrag von Dr. Hubert Zitt, Hochschule Kaiserslautern

Freitag, 05.11.2021, 19.30 Uhr Einheitspreis: 5,00 € – Tickets sind bis auf weiteres ausschließlich online erhältlich.

Ort: Planetarium Mannheim

Hinweise zum Besuch im Planetarium Mannheim während der Corona-Pandemie: Aktuell gültige Corona-Regeln unter www.planetarium-mannheim.de/news/aktuelles.