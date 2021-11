Landau: Büro für Tourismus der Stadt Landau bietet historischen Stadtrundgang ab sofort mit Audioguide an

Landau – Das Büro für Tourismus der Stadt Landau bietet für den historischen Stadtrundgang durch die Südpfalzmetropole ab sofort einen Audioguide an. Ob Deutsches Tor, Fortanlagen oder Frank-Loebsches Haus: Auf der Internetseite des Tourismusbüros und in der SÜW-App sind jetzt spannende Infos zu etwa 30 Landauer Sehenswürdigkeiten hinterlegt, die einfach über das eigene Smartphone angehört werden können.

„In Landau gibt es so vieles zu entdecken – und mit dem neuen Audioguide kann man unterwegs auch noch ganz unkompliziert und digital allerhand über die zahlreichen Sehenswürdigkeiten unserer schönen Altstadt lernen“, so Tourismusdezernent Alexander Grassmann. „Und für alle, die es lieber analog mögen: Das Team unseres Tourismusbüros hat jetzt auch den Flyer mit Karte zum historischen Stadtrundgang neu aufgelegt. Dort gibt es alle Infos, die es via Audioguide zum Anhören gibt, auch zum Nachlesen.“

Der Audioguide ist online unter www.landau-tourismus.de/historischer-stadtrundgang abrufbar oder in der SÜW-App zu finden, die im App- bzw. Playstore kostenlos zum Download zur Verfügung steht. Der Flyer mit Karte zum historischen Stadtrundgang ist im Büro für Tourismus in der Marktstraße 50 im Rathaus erhältlich.

Den historischen Stadtrundgang gibt es auf Anfrage auch als klassische Tour mit Gästeführerin bzw. Gästeführer. Die Führung dauert ca. 90 Minuten; der Preis beträgt 8 Euro pro Person. Für nähere Informationen steht das Tourismusbüro telefonisch unter 0 63 41/13 83 10 oder per Mail an touristinfo@landau.de zur Verfügung.