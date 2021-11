Schifferstadt: 33 Jahre Stadtbücherei Schifferstadt, digitale Geschenke für die Leser

Schifferstadt – Am 2. November 2021 feiert die Stadtbücherei Schifferstadt ihren 33. Geburtstag. Und pünktlich zu diesem Jubiläum hat die Stadtbücherei Geschenke für Ihre Leserinnen und Leser geordert:

Ab 1.11.2021 sind zwei neue digitale Angebote über die Büchereikarte freigeschaltet. Unter www.brockhaus.de steht ein umfangreiches Rechercheportal mit zusätzlichen Kursangeboten zur Verfügung. Mit der Brockhaus Enzyklopädie für Erwachsene und dem Jugend- und Kinderlexikon ist ein Zugriff auf den umfassendsten redaktionell betreuten lexikalischen Bestand im deutschsprachigen Raum gegeben. Und das rund um die Uhr auf jedem Endgerät via Browser oder über die App. Außerdem beinhaltet das Angebot die Online-Kurse „Sicher im Web für Jugendliche“ und „Fit im Internet für Erwachsene“. Für Schüler wird zusätzlich ein Schülertraining für die Klassen 5- 10 in den Fächern Deutsch, Französisch, Englisch, Latein und Mathematik angeboten. Für die Klimadiskussion in der heutigen Zeit ist auch das Wissensportal „Klima der Welt“ sehr hilfreich. Es wird erstellt in Zusammenarbeit mit zwei bekannten und international anerkannten schwedischen Klimaforschern.

Und Kinder dürfen sich auf die App Tigerbooks freuen: In der App stehen über 8.000 eMedien für Kinder zwischen ca. zwei und zehn Jahren zur Verfügung, darunter eBooks zum Selbstlesen, Hörbücher, Hörspiele und Kinderlieder sowie Bilderbücher. In der Kategorie „Tigerbooks“ finden sich zudem auch Bilderbücher mit Vorlesefunktion, Animationen, zusätzlichen Lern- und Lesespielen und Audiorekorder zum Aufnehmen. Viele beliebte Figuren aus den gedruckten Büchern erwachen zum Leben, darunter Conni, Bibi & Tina, Yakari, das Sams, der Regenbogenfisch, die kleine Raupe Nimmersatt, Prinzessin Lilifee, Pettersson & Findus und die Olchis. Für die Qualität der Inhalte stehen Kinderbuchverlage wie Oetinger, Ravensburger, Carlsen oder Kiddinx. Die App ist kindersicher, werbefrei und bietet keine Kaufmöglichkeiten und -anreize. Da die digitalen Kinderbücher online oder offline genutzt werden können, ist Tigerbooks auch ideal für unterwegs und kann auf bis zu drei Geräten gleichzeitig genutzt werden. Die kostenlose App gibt es für Mobilgeräte bei Google Play oder im Apple AppStore. Für die Anmeldung klickt man „Bibliotheks-Log-in“ an, wählt das Bundesland Rheinland-Pfalz und den Ort der Heimatbibliothek aus und loggt sich dann mit Nummer und Passwort des Büchereiausweises ein.

Das Team der Stadtbücherei wünscht viel Freude mit den neuen Angeboten.