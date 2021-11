Wörth: Weihnachtliche Lesung im Café Herzstück am 25. November 2021

Wörth am Rhein – Eine kleine Auszeit zum Schmunzeln und Entspannen bietet das Café Herzstück am 25. November 2021: Zu einer kulinarischen Menübegleitung führt die in Kandel lebende Autorin Brigitte van Hattem die Gäste in vorweihnachtliche Stimmung.

Zwischen Vorspeise, Hauptgang und Dessert liest sie aus ihrem Buch „Tatsächlich … wie Weihnachten! Liebesgeschichten zum Fest“. Es enthält romantische Geschichten mit viel Augenzwinkern und jenem Sternenzauber, den es einfach nur an Weihnachten gibt!

Da dürfen Engel Auto fahren und Weihnachtsmänner schmutzige Hände haben, während sich Herzenswünsche erfüllen und sich Liebende am anderen Ende der Welt begegnen. Tatsächlich … wie Weihnachten!

Die Lesung beginnt um 18.30 Uhr im Café Herzstück (im Gesundheitszentrum Wörth, Telefon 07271 9895585, cafe@herzstueck-woerth.de). Der Eintritt ist frei, doch es empfiehlt sich, rechtzeitig Plätze zu reservieren. Es gilt die 2G-Regel.