Bad Dürkheim: Schaden verursacht und sich anschließend entfernt

Bad Dürkheim (ots) – In der Zeit vom Samstag, 30.10.2021, 11.00 Uhr bis Sonntag, 31.10.2021, 14.25 Uhr streifte ein bislang unbekannter Pkw, den in der Straße „Im Röhrich“ parkenden schwarzen Pkw Hyundai I30. Dieser wurde am vorderen linken Radkasten beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen können, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder via E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Lambrecht: Quad ohne Kennzeichen

Lambrecht (ots) – Ein bis zu 80 km/h schnelles Quad ohne Kennzeichen konnte am Sonntag, 31.10.2021, gegen 18 Uhr in der Hauptstraße in Lambrecht festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer aus Frankeneck nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand aufgrund von drogentypischen Auffallerscheinungen der Verdacht, dass der Fahrer sein Quad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. In seiner mitgeführten Umhängetasche fanden die Polizeibeamten noch eine geringe Menge Marihuana. Den 26-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz, eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Haßloch: Verkehrschaos rund um den Holiday Park

Haßloch (ots) – Wie jedes Jahr zu „Halloween“, so erfreute sich der Park auch 2021 einer sehr hohen Anzahl von Besuchern. Dies führte bereits gegen 17 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen durch mehrere hundert Fahrzeuge, wobei es zu langen Wartezeiten der Verkehrsteilnehmer und Rückstau auf die B 39 kam. Die Polizei und Mitarbeiter des Parks mussten zur Entzerrung umfängliche verkehrslenkende Maßnahmen ergreifen. Auch im Abreiseverkehr gegen 22 Uhr kam es wieder zu langen Wartezeiten der Besucher auf dem Parkplatzgelände, wofür einige Gäste nicht das notwendige Nervenkostüm im Gepäck hatten. Dies führte zu mehreren polizeilichen Einsätzen aufgrund Beleidigung, Bedrohung, Verkehrsunfall. Zum Teil wurde die Wartezeit auch unnötigerweise durch mehrere Gäste verursacht, welche „vergaßen“, ihr Ausfahrtticket am Automaten im Ein- und Ausgangsbereich zu lösen. Gegen 00:30 Uhr fanden die Einsätze und die Verkehrsbehinderungen ihr Ende.

Herxheim am Berg: Einbruch in Weingut-Weinstube

Herxheim am Berg (ots) – In der Zeit vom Sonntag, 31.10.2021, 22.30 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 06.40 Uhr wurde in ein Weingut in Herxheim in der Weisenheimer Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen in die Weinstube und den Büroraum ein und entwendeten Bargeld und Spirituosen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen machen können, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder via E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

