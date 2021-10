Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen (siehe Foto)

Dierbach/L544 (ots) – Am Samstag 30.10.2021 gegen 19.50 Uhr, kam es auf der L544 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger PKW Fahrer befuhr die L544 von Dierbach kommend in Richtung Kreisel Barbelroth. In der letzten Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei frontal mit einem entgegenkommenden PKW zusammen.

In diesem PKW befanden sich der 65-jährige Fahrer, sowie seine 57-jährige Beifahrerin. Alle Personen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht, es besteht aber keine Lebensgefahr.

Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß total beschädigt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter verständigt.Evtl. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern zu melden.

Verkehrsunfall mit Totalschaden

Kirrweiler (ots) – Am regnerischen Samstagmittag 30.10.21 fuhr ein 74-jähriger Autofahrer gegen 13:20 Uhr wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen in der Hauptstraße in Kirrweiler geparkten PKW auf. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug mehrere Meter nach vorne geschoben.

Das Fahrzeug des 74-jährigen Unfallverursachers wurde im Frontbereich massiv beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 EUR. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

Mehrere Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Edenkoben (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 31.10.2021 wurden durch Beamte der Polizei Edenkoben Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durchgeführt. Bei 3 Fahrzeugführern im Alter von 18-20 Jahren konnten durch die Polizeibeamten Hinweise auf Drogenkonsum erlangt werden. Während der Verkehrskontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass einer der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Den 3 Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Als ein 21-Jähriger bei der Polizei Edenkoben erschien, um einen der Fahrzeugführer abzuholen, konnten auch beim 21-Jährigen Hinweise auf Drogenkonsum erlangt werden. Nach einem Urintest, der den Verdacht der Beamten bestätigte, wurde dem jungen Mann ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden eingeleitet

Fahrzeugführer beschädigt Zaun

Hainfeld (ots) – In der Zeit von Freitagabend 29.10.2021 um 18:00 Uhr bis Samstagmorgen 30.10.2021 um 09:00 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden den Zaun eines Wohnanwesens In der Blenk in Hainfeld. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

PKW beschädigt und von der Unfallörtlichkeit entfernt

Böbingen (ots) – Am Samstagmittag 30.10.21 zwischen 12-13 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Hauptstraße in Böbingen geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.