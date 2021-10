Kunden würgen sich im Lebensmittelmarkt

Germersheim (ots) – Zwei unbekannte Kunden gerieten am Samstag 30.10.2021 gegen 10 Uhr, im Kassenbereich des Wasgau-Markts, in eine verbale Auseinandersetzung. In dessen Verlauf schubste einer der Beteiligten den anderen weg, griff ihm anschließend an den Hals und würgte ihn. Erst durch das Einschreiten des Personals konnte die Situation beendet werden.

Noch vor Eintreffen der Polizei hatten die Beteiligten den Markt verlassen. Hinweise zu den Beteiligten der Auseinandersetzung nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Feuerasche führt zum Brand

Germersheim (ots) – Durch unsachgemäße Entsorgung der Feuerasche kam es am Samstag 30.10.2021 gegen 11.40 Uhr zum Feuerwehreinsatz. Nach einer Familienfeier wurde am nächsten Morgen die Glutasche aus einer Feuerschale in der Mülltonne entsorgt. Die Mülltonne geriet in Brand und entflammte einen hölzernen Sichtschutz und daneben gelagertes Brennholz.

Bevor das Feuer auf Nachbaranwesen übergreifen und größeren Schaden anrichten konnte, wurde es durch die Feuerwehr Schwegenheim unter Kontrolle gebracht und abgelöscht.

Diebstahl aus Auto

Germersheim (ots) – Aus dem Handschuhfach und der Mittelkonsole entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Gegenstände. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Hördter Straße in Sondernheim geparkt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist bislang unklar.

Löwe angefahren und geflüchtet

Germersheim (ots) – Am Samstag 30.10.2021 gegen 02:20 Uhr überfuhr ein weißer Transporter mit ausländischem Kennzeichen mit der Buchstabenkombination QXV den Kreisverkehr im Bereich der Südpfalzkaserne. Hierbei beschädigte das Fahrzeug eine Richtungstafel und eine auf dem Kreisverkehr befindliche Löwenskulptur aus Metall.

Anschließend flüchtete das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise zu dem weißen Transporter geben. Dieser dürfte im Frontbereich beschädigt sein.

