Unbekannter versucht Kellner die Geldtasche zu entwenden

Ladenburg (ots) – Während ein Angestellter einer Gastronomie in der Hauptstraße am Freitagabend 29.10.2021 kurz nach 20.00 Uhr eine Raucherpause machte, versuchte ein bislang unbekannter Täter hinterrücks die Geldbörse vom Gürtel des Kellners zu stehlen. Dieser bemerkte allerdings die Tat und verhinderte sie, indem er den Täter zu Boden schubste. Zuvor fügte der Unbekannte dem Kellner noch eine Schnittverletzung mittels einem Taschenmesser an der Hand zu.

Anschließend flüchtete der Täter und konnte auch durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nicht ergriffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel.-Nr. 0621/174-4444, zu melden.

Beschreibung des Täters:

Männlich, zwischen 20-25 Jahre alt, sportliche Figur, südländisches Aussehen. Er trug einen 3-Tage-Bart und hatte eine Narbe über der rechten Augenbraue.

Bekleidet war er mit einem schwarzen Trainingsanzug mit Hoodie und weißer Aufschrift auf dem Rücken “Alpha Gun”, sowie schwarzen Turnschuhen.

Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung – Zeugenaufruf

St. Leon-Rot/A5 (ots) – Am Freitag 29.10.2021 gegen 16 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen LKW mit polnischer Zulassung auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf. Der LKW ist durch Schlangenlinien fahren, abruptes abbremsen und dichtes Auffahren aufgefallen. Bei dem LKW handelte es sich um einen weißen Mercedes Actros, der ohne Anhänger (Auflieger) unterwegs war.

An der Tank- und Rastanlage Hockenheim Ost konnte der LKW angehalten und kontrolliert werden. Durch einen Verkehrsteilnehmer wurden einige Situationen mittels einer Dash Cam gefilmt. Hierauf ist zu erkennen wie ein Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter leicht nach links ausweichen musste.

Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise des LKWs gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer des weißen Mercedes Sprinter werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg Außenstelle Walldorf unter Tel: 06227/358260 zu melden.

Verkehrsunfall verursacht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitagmittag 29.10.2021 in Hockenheim. Ein 58-jähriger Mann parkte seinen Nissan gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Reilinger Straße. Als er gegen 12 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken vorderen Stoßstange fest.

Offenbar war ein Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den Nissan gestoßen und war anschließend einfach davongefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205-2860-0 zu melden.

Brand in einem Hotel

Weinheim (ots) – Am Samstag 30.10.21 gegen 10:03 Uhr ging ein Alarm bei der Feuerwehr Hirschberg ein. Gemeldet wurde ein Kellerbrand in einem Hotel in der Goethestraße 2. Es stellte sich schnell heraus, dass ein Wäschetrockner brannte.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht und verletzt wurde ebenfalls niemand. Hotelgäste und Mitarbeiter konnten im Anschluss das Hotel wiederbetreten.

Tageswohnungseinbruch

Mannheim (ots) – Am Samstag 30.10.21, zwischen 09:15-17:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Friedhofstraße ein. Hier entwendeten sie Bargeld in Höhe von 1.000 EUR. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Falls Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, dann wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222-57090.