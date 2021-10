Zwei Autos gehen in Flammen auf

Enkenbach-Alsenborn (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 30.10.2021 sind 2 Autos in der Sandhofstraße abgebrannt. Die beiden nicht angemeldeten Fahrzeuge standen beim Eintreffen der örtlichen Feuerwehr in Vollbrand.

Die PKW konnten von der Wehr schnell gelöscht werden, bevor das Feuer sich weiter ausbreiten konnte. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Werbebanner angezündet

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Kniebrech in Kaiserslautern ein Werbebanner abgefackelt. Das 10 Meter große Werbemittel einer Sparkasse war an einem Zaun angebracht. Unbekannte Täter entzündeten das Banner am Freitagmorgen 29.10.2021.

Der Brand griff auch auf die umliegende Vegetation über, konnte aber von den städtischen Wehrmännern schnell gelöscht werden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 30.10.2021 zwischen 11:45-12:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Mainzer Straße. Eine Fahrerin parkte dort während des Einkaufs ihren PKW. Als sie zu diesem zurückkehrte, konnte sie einen Schaden am Heckstoßfänger sowie am Kennzeichen feststellen.

Der Unfallverursacher hatte sich allerdings nicht bemerkbar gemacht, sondern die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern verlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de oder Telefon

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|PvD

Außenspiegel an PKW abgetreten

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen 30.10.2021 in der Wolpertstraße ereignet hat. Bislang unbekannte Täter beschädigten dort vermutlich durch Tritte und Schläge beide Außenspiegel eines geparkten PKW.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 2 unter pikaiserslautern2@polizei.rlp.de oder

0631 369-2250 in Verbindung zu setzen.|PvD

Tier ausgewichen – gegen Baum geprallt

Niederkirchen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall sind in der Nacht zum Samstag 30.10.2021 drei Insassen eines Autos zum Teil schwer verletzt worden. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem Auto zwischen Schallodenbach und Niederkirchen unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug.

Nachdem er zunächst einen Baum touchiert hatte, prallte der Wagen dann frontal gegen einen weiteren Baum. Der Fahrer und eine Beifahrerin wurden leicht, eine weitere Insassin schwer verletzt. Alle Insassen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ungewöhnliche Raucherpause ruft Polizei auf den Plan

Mackenbach (ots) – Die ungewöhnliche Art und Weise einer 23-Jährigen zu ihrem Raucherplatz zu kommen, hat am Freitagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten bei der Polizei gemeldet, dass eine verdächtige Person gerade in eine Kellerwohnung einbrechen würde. Vor Ort konnten die hinzugeeilten Beamten schnell Entwarnung geben.

Bei der vermeintlichen Einbrecherin handelte es sich in Wirklichkeit um die Bewohnerin der betreffenden Kellerwohnung. Aber die Beobachtung der Mitteiler war dennoch korrekt.

Die junge Dame gab an, so wie üblich, durch das Kellerfenster geklettert zu sein, um im Freien zu rauchen.