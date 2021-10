Streitigkeiten enden in Körperverletzungen und Sachbeschädigung

Speyer (ots) – Ein 26-Jähriger und ein 21-jähriger Mann trafen am Samstag 30.10.2021 gegen 21 Uhr an der Bushaltestelle in der Siemensstraße auf den 25-jährigen Geschädigten. Es entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf der Geschädigte durch die anderen beiden Personen geschlagen wurde. Der 25-jährige Geschädigte konnte sich zunächst in eine angrenzende Gaststätte flüchten, ging jedoch kurze Zeit später gemeinsam mit seinem 61-jährigen Bekannten zurück zur Bushaltestelle um die Sache zu klären.

Noch bevor es zu einem Gespräch kommen konnte, wurden sie durch die beiden Beschuldigten mit herumliegenden Steinen beworfen, weshalb sie wieder zur Gaststätte zurückgingen und sich dort in die angrenzenden Garagen flüchteten. Durch die Schläge erlitt der 25-jährige Verletzungen im Gesicht, der 61-jährige Bekannte wurde durch die Steinwürfe am Oberarm leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Weiterhin entstand an den Garagen ein Sachschaden im 3-stelligen Bereich.

Der aggressive und stark alkoholisierte 26-Jährige wurde durch die eingesetzten Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen die beiden Beschuldigten wurde weiterhin ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Randalierer Postgalerie

Speyer (ots) – Der 48-jährige Mitteiler meldete eine Person, die sich am Samstag 30.10.2021 gegen 11:14 Uhr unberechtigt im Baustellenbereich der Postgalerie aufhielt. Auf Ansprache fing er unvermittelt an den Mitteiler zu beleidigen und nach ihm zu schlagen. Auch nach Eintreffen der Streife beruhigte sich der 46-jährige Mann nicht, weshalb er gefesselt und zur Dienststelle verbracht wurde.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Nachdem er sich beruhigte, wurde er aus der Maßnahme entlassen, eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung wurde eingeleitet.

Kontrollstellen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am Freitag 29.10.2021 im Zeitraum zwischen 08:30-14:00 Uhr richtete die Polizei Speyer Kontrollstellen in der Auestraße, der Geibstraße und am St.-Guido-Stifts-Platz ein. Insgesamt wurden 5 Fahrzeugführer ohne Sicherheitsgurt und 8 Fahrzeugführer die verbotswidrig ein Mobiltelefon bedienten festgestellt.

Gegen alle wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei einem 35-jährigen Fahrzeugführer aus Dudenhofen konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dem Mann wurde wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen.

Schulwegüberwachung

Speyer (ots) – Am selben Tag wurden zu Schulbeginn an der Zeppelinschule und der Siedlungsschule in Speyer Schulwegkontrollen durchgeführt. Während an der Zeppelinschule keine Verstöße festgestellt werden konnten, fiel an der Zeppelinschule ein PKW auf, bei welchem das Kleinkind ohne Kindersitz befördert wurde. Dort wurden auch 4 Fahrradfahrer ohne Beleuchtung festgestellt.

Weil die Tage kürzer werden und viele Radfahrer im Dunkeln unterwegs sind, muss die Fahrradbeleuchtung einwandfrei funktionieren. Gerade die Herbst- und Wintermonate mit Regen, Nebel und Schnee erschweren die Sicht. Dabei ist Sehen und Gesehen werden das A und O im Straßenverkehr. Auch für die Fahrradfahrer ist es wichtig, die Beleuchtung zu checken und auf eine gute Erkennbarkeit zu achten.