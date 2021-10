Streit mündet in gefährliche Körperverletzung

Mannheim-Jungbusch (ots) – In der Nacht von Samstag 30.10. auf Sonntag 31.10.2021 kam es in einem Schnellrestaurant in der Jungbuschstraße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einer 4-5-köpfigen Männergruppe. Der 27-Jährige hatte dann mit seinen Freunden die Örtlichkeit verlassen, als sie von der Gruppe eingeholt wurden. Die Männergruppe prügelte sodann auf den 27-Jährigen mit Händen und Füßen ein. Auch ein Teleskopschlagstock soll nach Angaben der Zeugen als Tatwaffe eingesetzt worden sein.

Glücklicherweise kam es zu keinen ernsten Verletzungen. Es konnten zu der Zeit keine gesicherten Angaben über die Täter gemacht werden. Zeugen, welche Hinweise auf die vorherigen Streitigkeiten oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Innenstadt telefonisch unter 0621/12580 zu melden.

22-Jähriger mit Messer niedergestochen

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht vom 29.10.21 auf den 30.10.21 verabredete sich gegen 02:50 Uhr ein 22-jähriger Mann mit dem bisher unbekannten Tatverdächtigen im Bereich B6, um eine Streitsache verbal zu klären. Im Verlauf des Gesprächs zog der Tatverdächtige unvermittelt ein Messer und versetzte dem 22-Jährigen einen Stich in den Rücken. Aufgeschreckt durch die Hilferufe des 22-Jährigen wurden weitere Personen auf den Streit aufmerksam und kamen ihm zu Hilfe.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Dieser konnte unerkannt flüchten. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung wurden vom Revier Mannheim Innenstadt mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit dem Revier Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12580 in Verbindung zu setzen.

Bei Wohnungseinbruch Spielekonsole entwendet

Mannheim-Walldorf (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 31.10.2021 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Dannheckerstraße. Vermutlich wurde das Türschloss mittels Scheckkarte oder ähnlichem manipuliert und dann geöffnet. Entwendet wurde eine Playstation 4 und Bargeld.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Falls Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, dann wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222-57090.

Von der Fahrbahn abgekommen

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am späten Freitagabend 29.10.2021 befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Audi auf der Feudenheimer Straße. In der Auffahrt auf die B38a verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte von der Fahrbahn. Hierbei überschlug sich der Audi und kam erst mehrere Meter später in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei nur leicht verletzt.

Der Audi wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die eingetroffenen Polizisten stellten einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Betrunkener E-Scooter Fahrer

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 01:15 Uhr fiel den Polizisten des Polizeirevier Heidelberg-Mitte ein E-Scooter-Fahrer welcher in Schlangenlinen die Rohrbacher Straße in Richtung Kurfürstenanlage fuhr.

Bei der Fahrzeugkontrolle und einem anschließenden Alkoholtest des Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser mit ca. 2 Promille am Straßenverkehr teilnahm. Dem Fahrer wurde der Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.