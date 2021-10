Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 31.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle am frühen Morgen des 30.10.2021, in der Maximilianstraße, in Neustadt, konnten die Beamten bei einem 42-jährigen Mann aus dem Kreis Bergstraße deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab wenig später einen Wert von 1,26 Promille. Die Autofahrt war damit für den Mann beendet. Zur Beweissicherung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ebenso wurde der Führerschein sichergestellt und mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der zuständigen Staatsanwaltschaft übersandt. Des Weiteren wird die ausstellende Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Nicht ohne Grund versuchte ein 21 Jahre junger Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim am Abend des 28.10.2021 seine Fahrereigenschaft im Rahmen einer Verkehrskontrolle zunächst zu leugnen. Den Beamten der Polizeiinspektion Neustadt war das Fahrzeug zuvor aufgrund eines ungewöhnlichen Verkehrsvorgangs in Lambrecht aufgefallen. Bei der sich anschließenden Kontrolle bestritt der junge Mann zunächst, das Fahrzeug geführt zu haben. Erst, als ihm eröffnet wurde, dass er beim Aussteigen von der Fahrerseite beobachtet werden konnte, räumte er schließlich ein, gefahren zu sein. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):