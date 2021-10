Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 31.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Ex-Freundin greift zum Pfefferspay

Bad Dürkheim (ots) – Am 31.10.2021, um 00.45 Uhr kam es in Bad Dürkheim in der Bruchstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die 59-jährige Beschuldigte aus dem Landkreis Bad Dürkheim suchte ihren Ex-Lebensgefährten auf und stellte dort die 56-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Bad Dürkheim fest. Die Beschuldigte begann daraufhin die Geschädigte zu beschimpfen. Im Anschluss lief diese zu ihrem Pkw, nahm sich ihr Reizstoffsprühgerät und sprühte der Geschädigten ins Gesicht. Anschließend setzte sich die Beschuldigte in ihren Pkw und fuhr davon. Eine ärztliche Versorgung der Geschädigten war nicht erforderlich.

Bad Dürkheim: Bei Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 30.10.2021, wurde um 21.35 Uhr ein Audi A4 in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 25-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest ergab dieser einen Wert von 0,54 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer Geldstrafe von 500 Euro und 1 Monat Fahrverbot.

Bad Dürkheim: Einbruch in Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim (ots) – In der Zeit von 29.10.2021, 17.00 Uhr bis 30.10.2021, 07.45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die Grünabfallsammelstelle in Bad Dürkheim, welche sich von der Abfahrt von der B 271 zur Bruchkreuzung befindet. Mit einem Stein wurde die Scheibe eines Bauwagens eingeschlagen, der Bauwagen durchwühlt und mehrere Sachen entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen machen können, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder via E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

