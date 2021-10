Neustadt: DAS PERFEKTE GEHEIMNIS am 11. November 2021

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag, 11. November 2021, präsentiert das Münchner a.gon-Theater ein Stück, welches lange Zeit ganz oben in der Kino-Rangliste deutschlandweit stand. Waren es dort die TV-Stars Elias m`Barek, Florian David Fitz & Co., so kann bei der Bühnenversion der spritzigen Komödie nun das „Who is Who“ der Theaterlandschaft sein Können präsentieren: Mit Saskia Valencia, Lara Joy Körner und Ralf Komorr tummeln sich die absolut Besten ihres Fachs auf den Bühnenbrettern.

Worum geht es? Sieben Freunde (Drei Paare, ein Single) spielen beim gemeinsamen Abendessen ein gefährliches Spiel: Jede Nachricht, die im Laufe des Abends auf den sieben Handys ankommt, wird laut vorgelesen, Bilder und Filmchen bekommen alle zu sehen. Sehr schnell zeigt sich: Jonglieren mit entsicherten Handgranaten wäre auch nicht gefährlicher… Denn jede und jeder hat nicht nur ein öffentliches und ein privates Leben, sondern auch ein geheimes.

Wie sehr die Menschen diese Idee fasziniert, zeigt die Tatsache, dass Paolo Genoveses Film „Perfetti Sconosciuti“ nach nur drei Jahren als Film mit den meisten Remakes im Guinness Buch der Rekorde steht. Von 2016 bis 2019 gab es 18 lokale Versionen, darunter welche aus Spanien, Griechenland, Frankreich, Deutschland, Indien, Südkorea, Russland, Ungarn, Mexiko und auch China.

Dem renommierten und mehrfach für den Inthega-Preis nominierten a.gon Theater, gelang mit der Inszenierung von „Das perfekte Geheimnis“ ein Erfolg, den sich wohl niemand im Vorfeld erträumt hat. Und in der Besetzung mit Ralf Komorr sowie den Serien- und Filmstars Saskia Valencia und Lara Joy Körner steht einem spannungsgeladenen Abend im Saalbau Neustadt nichts mehr im Wege.

Regie Johannes Pfeifer

Bühnenbild Steven Koop

Kostüme Anna Determann

Gemeinsam Sicher

Damit alle Besucher Kultur sicher genießen können, ist der Zutritt zu dieser Aufführung nach der 2G+ Regelung möglich und die Anzahl an Sitzplätzen reduziert.

Zu anderen Besuchern wird automatisch ein Sicherheitsabstand eingeplant und der Kauf von Karten ist nur vorab möglich.

Jeder Besucher muss sich vor Ort über die Luca-App oder die bereitgestellten Kontaktformulare einchecken.

Die Anzahl an Plätzen für nicht-immunisierte Personen (mit negativem Corona-Test) ist entsprechend der jeweils geltenden Warnstufe am Veranstaltungstag begrenzt. Karten für nicht-immunisierte Personen sind daher nur direkt bei der Kulturabteilung Neustadt erhältlich.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona-Verordnungen vorbehalten.

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS

NACH DEM ERFOLGSFILM „PERFETTI SCONOSCIUTI“

Do, 11. November 2021

Stadthalle Saalbau (Bahnhofstraße 1, 67433 Neustadt a. d. W.)

Einlass: 19:15 Uhr | Beginn: 20 Uhr

Karten (ab 26€ und Ermäßigungen) online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt, Point Hartmann Haßloch, Buchhandlung Frank Bad Dürkheim) und bei der Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1).

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.