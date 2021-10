Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Meckenheim: Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus

Meckenheim (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag, 29.10.21, gegen Abend in Meckenheim zu einem Brandausbruch innerhalb eines Einfamilienhauses. Ein Zimmer brannte komplett aus, weitere Räumlichkeiten wurden durch den Brand stark beeinträchtigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, Kontrollmaßnahmen der Feuerwehr dauern jedoch noch an. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 100.000 Euro belaufen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalinspektion Neustadt.

Grünstadt: Falschfahrerin auf der A6 – Zeugenaufruf – Betroffene Fahrzeugführer gesucht

Grünstadt (ots) – Am 30.10.2021 gegen 01:10 Uhr gingen bei der Polizei Grünstadt, sowie der Polizeiautobahnstation Ruchheim mehrere Notrufe zu einem Falschfahrer auf der A6 ein. Gemeldet wurde ein Kleinwagen, welcher an der Anschlussstelle Grünstadt auf die A6, Richtungsfahrbahn Kaiserslautern, entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung Mannheim aufgefahren sei. Noch während der Anfahrt der eingesetzten Kräfte der Polizeidienststellen Grünstadt und Ruchheim meldete eine weitere Zeugin, dass der Kleinwagen auf Höhe des Parkplatzes „Dirmsteiner Pfad“ gewendet habe und wieder in die richtige Fahrtrichtung fahre. Die Falschfahrerin konnte durch die entsandten Kräfte an der Anschlussstelle Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Mögliche Augenzeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden (Tel.: 06237/933-0 oder per Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de).

Kirchheim: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern auf der B271

Kirchheim a.d.W. (ots) – Am Freitagabend, 29.10.2021, gegen 21:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B271 in Höhe Kirchheim an der Weinstraße.

Ein 25-Jähriger aus Mainz befuhr die B271 in Fahrtrichtung Grünstadt und überholte mit seinem Kleinbus in einer leichten Linkskurve einen anderen Verkehrsteilnehmer. Da sich der 25-jährige Fahrzeugführer nach dem Überholvorgang nicht rechtzeitig nach rechts einordnete, prallte er im Bereich einer Ampelkreuzung (Abfahrt Kirchheim a.d.W. Nord) mit einem entgegenkommenden Kleinwagen frontal zusammen.

Sowohl der 25-Jährige Fahrzeugführer aus Mainz als auch der 23-jährige Fahrer des Kleinwagens wurden zum Glück nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B271 für eine Stunde voll gesperrt und der Verkehr durch die Ortschaft Kirchheim a.d.W. umgeleitet.

