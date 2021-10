Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Kandel (ots) – Am 24.10.2021 kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten auf dem Oktobermarkt. Zunächst sollen 2 Männer miteinander in Streit geraten sein, wonach einer der Männer dem anderen ins Gesicht schlug. Als sich Bekannte von dem Mann einmischten, bekamen diese ebenfalls mehrere Schläge ab.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter in Richtung Rheinstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180-190cm groß, kräftige Statur und dunkelblonde Haare; er trug Ohrringe und hatte eine Tätowierung am Halsbereich. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Basecap, schwarzen Jacke und Jeans.

Zeugen sollen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.

2 Anrufe = 200 Euro und 2 Punkte

Bellheim (ots) – Zwei sehr teure Anrufe tätigte am Donnerstag 28.10.2021 ein 50-jähriger LKW-Fahrer in Bellheim. Innerhalb einer Stunde wurde er in der Hauptstraße gleich 2x mit dem Handy am Ohr erwischt. Als Grund für sein Verhalten gab er an, geschäftlich sehr oft telefonieren zu müssen und dafür nicht jedes Mal anhalten zu können.

In einem ausführlichen Verkehrserzieherischen Gespräch wurde er sensibilisiert. Auf ihn kommen nun mindestens 200 EUR Bußgeld und 2 Punkte zu.

Betrunken Verkehrsunfall gebaut und geflüchtet

Maximiliansau (ots) – Am 28.10.2021 befuhr um 19:05 Uhr der Fahrer eines Mitsubishi die Cany-Barville-Straße. Im Verlauf der Straße wollte der Fahrer rückwärts in einer Parklücke einparken. Hierbei beschädigte er ein anderes geparktes Fahrzeug und flüchtete dann. Der Unfall wurde jedoch von einem Zeugen beobachtet, der auch der verständigten Polizei mitteilen konnte, wohin der Fahrer geflüchtet war.

Der 62-jährige Fahrer konnte kurz darauf in einer nahegelegenen Gaststätte angetroffen werden. Bei der Personalienfeststellung zeigte sich ein starker Alkoholgeruch. Ein Vortest erbrachte ein Wert von 2,6 Promille. Entsprechende Spirituosen konnten auch im Fahrzeuginneren aufgefunden werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.