Autofahrt unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots) – Am heutigen Morgen, gegen 02:45 Uhr, wurde ein 25-jähriger PKW-Fahrer in der Dudenhofener Straße in Schifferstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurden durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Der Fahrer gab an, dass er am Abend zuvor Alkohol konsumiert habe. Der 25-Jährige musste die Beamten zwecks einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Schlüssel sichergestellt. Bei der Durchsuchung händigte der Fahrer ein Springmesser aus. Dieses wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zudem wurde gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG eingeleitet.

Drogenfund im Auto

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagabend 28.10.2021 gegen 20:30 Uhr, wurde auf dem Festplatz ein parkender PKW, besetzt mit 3 Personen im Alter von 18-24 Jahren, festgestellt. Beim Erblicken der Polizeibeamten waren hektische Bewegungen im Fahrzeug erkennbar und der Motor wurde gestartet. Bei der Kontrolle konnte Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen werden.

Bei der 18-jährigen Fahrerin konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Im Fahrzeug wurden kleine Tüten mit Cannabis aufgefunden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein der Fahrerin und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Das Cannabis konnte den beiden Mitfahrern zugeordnet werden. Gegen die 18- und 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Einbruch in Wohnhaus

Limburgerhof (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag (28.10.2021), zwischen 14 Uhr und 20.45 Uhr, in ein Wohnhaus im Trifelsring in Limburgerhof ein. Aus dem Haus wurde Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.