PKW mit Eiern beworfen und Scheibe zerstört (siehe Foto)

Steinfeld (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27.10.-28.10.2021, wurde an einem geparkten PKW in Steinfeld, In der Südlichen Au, die Windschutzscheibe mit mehreren Schlägen beschädigt. In diesem Zusammenhang wurde der PKW noch mit Eiern beworfen.

Hinweise auf den bislang unbekannten Täter bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefon 06343/93340 oder per unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Direkt vor der Polizeidienststelle erwischt

Edenkoben (ots) – Am Freitag 29.10.2021 gegen 21:45 Uhr, wurde ein 59-jähriger Autofahrer direkt vor der Polizeidienststelle in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Aussteigen schwankte dieser und musste sich am Auto festhalten. Der Grund hierfür war schnell gefunden: Aufgrund Atemalkoholgeruchs wurde ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt.

Dieser erbrachte einen Wert von 1,84 Promille. Der Mann musste die Polizeibeamten mit auf die Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt und er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

PKW gestreift

Dörrenbach (ots) – Am Donnerstagmorgen 28.10.2021, wurde in Dörrenbach ein PKW beschädigt. Dieser war am Morgen im Heideweg, Ecke Guttenbergstraße geparkt. Vermutlich streifte ein LKW das Fahrzeug beim Vorbeifahren. Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefon 06343/93340 oder per unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Reihenhaus

Kirrweiler (ots) – Am Donnerstag 28.10.21, in der Zeit zwischen 12:30-15:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in Kirrweiler ein. Die Täter verschafften sich über die Wohnungstür Zugang zu dem Anwesen, durchsuchten es nach Wertsachen und erbeuteten Bargeld.

Die genaue Schadenshöhe kann zum derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Verkehrskontrollen

Edesheim (ots) – Erneut nutzten Donnerstagmorgen 28.10.2021 zwischen 08-09 Uhr, 13 Autofahrer wegen der eingerichteten Großbaustelle im Ortsbereich von Edesheim den gesperrten Feldweg, weshalb sie gebührenpflichtig verwarnt werden mussten.

Ein Autofahrer musste zusätzlich 30 Euro bezahlen, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.