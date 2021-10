Landau: Die Polizei-News

Mann will Bankfiliale nicht verlassen

Landau (ots) – Zu einem Polizeieinsatz kam es am Freitag 29.10.2021 gegen 10.45 Uhr in der Ostbahnstraße. Ein 53-jähriger Mann verließ trotz mehrfacher Aufforderung eine Bankfiliale nicht. Auch ein ausgesprochenes Hausverbot konnte den Mann nicht zum Verlassen des Gebäudes bewegen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten begleiteten den Mann nach draußen und erteilten ihm einen Platzverweis.

Der 53-Jährige schrie daraufhin die Beamten an und drohte sich selbst zu verletzen. Da eine Gefahr für sich und andere Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, kam er in ein psychiatrisches Krankenhaus. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

B10/AS LD-Godramstein (ots) – Am Freitagmittag 29.10.2021 gegen 15:55 Uhr ereignete sich auf der B10 auf Höhe der Anschlussstelle Landau-Godramstein ein Verkehrsunfall. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die B10 im einspurigen Bereich in Richtung Landau. Da der Verkehr stockte, musste ein 70-jähriger Mann sein Auto abbremsen. Dies bemerkte ein 25-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Der 70-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Abschleppvorgangs kam es bis 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Der 25-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.