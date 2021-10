Brennende Plastikplanen am Testzentrum

Speyer (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 um 19:30 Uhr setzten unbekannte Täter die Plastikplanen an den Zäunen des Testzentrums auf dem Speyerer Festplatz in Brand. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollstellen der Polizei in Speyer

Speyer (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 im Zeitraum zwischen 07:30-13:15 Uhr richtete die Polizei Speyer Kontrollstellen in der Auestraße, der Geibstraße und in der Landwehrstraße ein.

Im Ergebnis wurden 10 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die verbotswidrig ein Mobiltelefon bedienten. Gegen alle wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Weiterhin wurden 7 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und 3 Mängelberichte ausgestellt.

Erneute Häufung telefonischer Betrügereien im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 zwischen 12-17:30 Uhr wurden neun Fälle telefonischer Betrügereien bei der Polizei Speyer bekannt. Die Täter riefen in sieben Fällen Senioren aus Speyer und in zwei Fällen Senioren aus den Umlandgemeinden Dudenhofen und Altrip an. Zu einem tatsächlichen Vermögensschaden kam es in keinem Fall.

Gegenüber einer 79-Jährigen gab sich eine Täterin als Ärztin des Krankenhauses Mannheim aus und täuschte vor, dass der Sohn der 79-Jährigen lebensbedrohlich an Corona erkrankt sei und Behandlungskosten in Höhe von 7.000 Euro anfielen. Die 79-Jährige wurde aufgefordert, ihre Hausbank aufzusuchen.

In einem ähnlichen Fall täuschten zwei Anruferinnen gegenüber einer 88-Jährigen vor, dem Klinikum Ludwigshafen anzugehören und schilderten den gleichen Sachverhalt.

In weiteren Fällen gaben sich die Täter als Polizeibeamte verschiedener Dienststellen aus und täuschten den Angerufenen entweder vor, dass in ihrer Umgebung eingebrochen worden sei, dass ein naher Angehöriger einen schweren Unfall erlitten habe oder dass ein Angehöriger den Tod eines Menschen verursacht habe und nur nach einer Kautionszahlung freigelassen werde.

Das Ziel der Anrufer ist in allen Fällen das Gleiche: Sie drängen die Angerufenen zur Übergabe oder Überweisung von Bargeld, Gold oder Schmuck!

Unsere Tipps!

Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herauszugeben.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals am Telefon Bürgerinnen und Bürger dazu auffordert, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben.

Die Polizei schickt auch keine Zivilkräfte an die Wohnungen, um die gesammelten Wertsachen abzuholen und vorsorglich in “Verwahrung” zu nehmen.

Bleiben Sie also misstrauisch. Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen.

Geben Sie niemals fremden Menschen, die sich zum Beispiel als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten ausgeben, ihre Wertsachen zur Verwahrung mit.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los.

Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.