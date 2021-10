Warnung vor Call-Center-Betrugsmaschen

Frankenthal (ots) – Immer häufiger gehen bei der Polizei Meldungen Anrufe von falschen Polizeibeamten oder angeblichen Familienangehörigen ein. Häufig werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Opfer unter Druck zu setzen und so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.

Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Wenn möglich, wählen Sie bitte auch von einem anderen Telefon aus uns zurück.

Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Verkehrsunfallflucht im Albrecht-Dürer-Ring

Frankenthal (ots) – In der Nacht von Mittwoch, den 27.10.2021 auf Donnerstag, den 28.10.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten grauen VW Golf und beschädigte die Radverkleidung. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Neuerliche Verkehrsunfallflucht in der Wormser Straße

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum von Montag 25.10.2021 bis Mittwoch 27.10.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wormser Straße in Frankenthal. Vermutlich im Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten weißen Opel Corsa und beschädigte hierbei den zur Fahrbahnmitte gerichteten Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

