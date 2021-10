Fahrkartenautomat gesprengt (siehe Foto)

Bruchsal (ots) – Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn AG wurde am frühen Freitagmorgen 29.10.2021 am Haltepunkt “Bahnhof Untergrombach” durch bislang unbekannte Täter gesprengt. Die Höhe der Beute kann noch nicht beziffert werden.

Ein lautes Explosionsgeräusch riss gegen 01.35 Uhr die Bewohner der umliegenden Häuser in der Gegend des Bahnhofs Untergrombach aus dem Schlaf. Die alarmierten Polizeibeamten stellten schließlich einen offenbar durch eine Sprengung komplett zerstörten Fahrkartenautomaten auf einem Bahnsteig an den Gleisen der Bahnstrecke Bruchsal-Karlsruhe fest. Trümmer des Automaten und des Wartehäuschens waren in einem Radius von nahezu 50 Metern verstreut. Der oder die Täter flüchteten offenbar mit einem Fahrrad in Richtung Büchenau.

Der Sachschaden am Automaten beläuft sich auf ungefähr 20.000 Euro. Wegen der Aufräumarbeiten und Spurensicherungsmaßnahmen wurde der Bahnverkehr auf der Strecke für ungefähr 2 Stunden eingestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Kriminalpolizei hat ein Fahrrad sichergestellt, das möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat steht. Zu dem dazu veröffentlichten Foto erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke ‘Stevens’. Auffällig sind die Bremshebel unterschiedlicher Farbe in Schwarz und Weiß.

Entsprechende Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Frau schlägt mit Fäusten auf geparkte Autos ein

Ettlingen (ots) – Eine bislang unbekannte Frau schlug am Freitagmorgen 29.10.2021 mit ihren Fäusten auf mehrere geparkte Fahrzeuge ein. Nach Zeugenangaben soll die Frau gegen 10.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Schöllbronner Straße laut schreiend auf die Motorhaube eines dort geparkten Opels, eines Fords und eines Minis geschlagen haben. Hierbei seien Beschädigungen entstanden deren Schadenshöhe derzeit noch nicht bekannt ist.

Anschließend sei die Frau schreiend mitten auf der Fahrbahn in Richtung Luisenstraße gerannt.

Die Polizei sucht nun nach der etwa 40 Jahre alten, schlanken Frau, die etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein soll. Sie soll schulterlange kupferfarbene Haare gehabt haben und mit einer dunklen Leggins oder blauen Jeans, einem längeren Oberteil und einer kurzen Jacke bekleidet gewesen sein. Außerdem hätte sie eine schwarze Brille und einen schwarzen Mundschutz getragen.

Zeugen sowie weitere Geschädigte wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07243-32000 an das Polizeirevier Ettlingen.

Autofahrerin übersieht beim Abbiegen entgegenkommenden Pkw

Bad Schönborn (ots) – Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstagabend 28.10.2021 gegen 19:00 Uhr die Kreisstraße 3575 und wollte links auf die Kreisstraße 3576 abbiegen, wobei sie offenbar einen in Gegenrichtung fahrenden Pkw übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Unfallbeteiligte leicht verletzten und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Alkoholisierter Autofahrer rammt zwei Autos und fährt davon

Walzbachtal-Jöhlingen (ots) – Ein 35-jähriger Mann konnte am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr beobachten, als ein Pkw-Fahrer in der Jöhlinger Straße Schlangenlinien fuhr, infolgedessen zwei geparkte Autos rammte und weiterfuhr.

In Absprache mit der Polizei folgte der 35-jährige Zeuge dem Fahrzeug, bis es schließlich in Grötzingen von einer Streife gestellt wurde. Ein bei dem 60-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Wert von 1,4 Promille. Er musste die Beamten daraufhin auf die Dienststelle begleiten und sich einer Blutprobe unterziehen.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Autos zerkratzt – Schaden im fünfstelligen Bereich

Karlsruhe (ots) – Zwei Serien von Sachbeschädigungen mussten Fahrzeugbesitzer in Palmbach und Grünwettersbach in den letzten beiden Wochen feststellen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt ungefähr 40.000 Euro.

Am 22.10.2021 wurden nachmittags im Gebiet Steinhauerweg / Ob der Eichhälden / Am Zollstock zwischen Palmbach und Grünwettersbach insgesamt fünfzehn dort abgestellte Autos mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Der oder die Täter zerkratzten wahllos den Lack der Fahrzeuge. Manche waren entlang der Straße geparkt, andere standen in frei zugänglichen Einfahrten. Die Tatzeit lässt sich ziemlich genau auf das Zeitfenster zwischen 14 und 15 Uhr eingrenzen.

Beinahe ebenso viele Autos, sechzehn, wiesen am Dienstag dieser Woche massive Kratzspuren im Lack in dem gleichen Gebiet auf. Auch hier liegt die Tatzeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr.

Bei beiden Tatserien wurden die Autos an unterschiedlichen Stellen beschädigt, manche am Kofferraum, andere an den Türen oder im Bereich der Motorhaube. Einen Täterhinweis gibt es bislang nicht.

Schockanrufer erneut erfolgreich

Karlsruhe-Rüppurr (ots) – Erneut ist es unbekannten Tätern am Donnerstagnachmittag 28.10.2021 gelungen, durch einen Schockanruf bei einer 52-jährigen Frau aus Karlsruhe-Rüppurr eine große Bargeldsumme zu erbeuten. Eine unbekannte Frau rief die 52-Jährige gegen 13:45 Uhr an und machte ihr glaubhaft, sie wäre ihre Tochter und habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht.

Eine weitere weibliche Person gab sich als Polizistin aus und teilte ferner mit, die Tochter der Angerufenen müsse in Untersuchungshaft. Durch die Zahlung einer sehr hohen Kaution sei die Haft jedoch abzuwenden. Während die Frau die Auszahlung eines höheren Geldbetrags in die Wege leitete, wurde sie durch eine männliche Person am Telefon permanent unter Zeitdruck gesetzt.

Schließlich entlockten die dreisten Betrüger der 52-Jährigen 45.000 Euro, die sie in Bruchsal auf einem Parkplatz hinter der Schwetzinger Straße nahe einer Tankstelle an einen ihr völlig unbekannten Mann übergab.

Dieser war etwa 18-20 Jahre alt, circa 150 cm groß, schmächtig, hatte leicht braunen Teint, kurzes schwarzes Haar, braune tiefliegende Augen sowie einen schmalen Mund. Er trug eine braune Jeansjacke, einen grauen Pullover, eine dunkelblaue Jeans und weiß-schwarze Sneakers. Der als südosteuropäisch aussehend beschriebene Mann führte zudem eine braune Lederherrenhandtasche mit.

Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.