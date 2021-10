Hotel-Rezeption überfallen – Zeugen dringend gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – 2 unbekannte Täter überfielen am Freitagmorgen 29.10.2021 die Rezeption eines Hotels in den Innenstadt-Quadraten. Gegen 2.40 Uhr betraten 2 unbekannte Männer den Eingangsbereich des Hotels im Quadrat C 7. Während einer der Männer an der Tür wartete, begab sich der zweite zur Rezeption. Als er durch eine Schwingtür hinter den Tresen trat, wurde die Hotel-Mitarbeiterin, die sich gerade im angrenzenden Büro aufhielt, aufmerksam und drehte sich in Richtung des Täters.

Dieser forderte unter Vorhalt eines Hammers die Herausgabe von Geld. Nachdem die Geschädigte die Kasse geöffnet hatte, entnahm der Unbekannte mehrere Geldmappen mit einem noch nicht bekannten Bargeldbetrag und flüchtete gemeinsam mit seinem Komplizen in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (stand Schmiere an der Tür). Ca. 165-170 cm groß, kräftige Figur. Mit einem Küchenmesser bewaffnet.

Täter 2. Ca. 175 cm groß, dünne Figur, dunkle Augen. Gebräunte Hautfarbe, dunkel bekleidet, trug eine schwarze Weste, trug ein Tuch über Mund und Nase. Er sprach akzentfrei Deutsch und war mit einem Hammer bewaffnet.

Zeugen, die auf den Überfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw mit zwei leicht verletzten Personen

Mannheim-Neckarau (ots) – Gegen 16.00 Uhr befuhr eine 20-jährige Audi-Fahrerin die Casterfeldstraße in Richtung Rheinau und wollte an der Einmündung Friedelsheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser.

Die Audi-Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt.Die Insassen der Straßenbahn wurden nicht verletzt.

An dem Audi und der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, war der Straßenbahnverkehr bis 16.45 Uhr beeinträchtigt.

Motorradfahrer überholt rücksichtlos und flüchtet zu Fuß – Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 gegen 19 Uhr kam es in der Neuostheimer Straße auf Höhe der Einmündung des Kaiserstuhlrings zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bisher unbekannter Motorradfahrer stürzte. Der Zweiradfahrer überholte zunächst einen PKW, welcher aus Richtung der Seckenheimer Allee kam. Vor einer Verkehrsinsel geriet der Motorradfahrer in den Gegenverkehr und gefährdete einen ihm entgegenkommenden 82-jährigen PKW-Fahrer, welcher einen Unfall in letzter Sekunde noch vermeiden und bremsen konnte.

Nachdem der 82-Jährige dem Zweiradfahrer aufgeholfen hatte, rannte dieser fußläufig in Richtung Seckenheim davon und ließ das Motorrad zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

Das zurückgelassene Motorrad wurde sichergestellt und wird im weiteren Verlauf der Ermittlungen auf Spuren untersucht. Der Halter konnte bisher keine Angaben zum Unfallverursacher machen. Der Motorradfahrer soll nach Zeugenbeschreibungen 30-40 Jahre alt gewesen sein und helle (braune oder gelbe) Kleidung getragen haben. Inwiefern der Mann durch den Unfall Verletzungen davontrug, ist nicht bekannt.

Der Sachschaden am Zweirad liegt bei 3.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg telefonisch unter 06203/9305-0 zu melden.

42-Jähriger bedroht und verletzt 29-jährigen Mann

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr wurde die Polizei informiert, dass in einem Lokal in den Quadraten das Personal von einem Gast mit einem Messer bedroht würden. Beim Eintreffen einer Polizeistreife hatte sich der Mann offenbar bereits von dem Lokal im Quadrat T 2 entfernt. Da aber nicht auszuschließen war, dass er sich doch noch in den Räumen versteckt hielt, wurde die Örtlichkeit umstellt und mithilfe eines Diensthundes durchsucht. Dieser stöberte den 42-Jährigen schließlich in einem Abstellraum der Kneipe im Innenhof des Anwesens auf. Der Mann wurde festgenommen und zum Polizeirevier Innenstadt gebracht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der 42-Jährige in der Gaststätte einen 29-jährigen Mitarbeiter zunächst mit einem Messer bedroht und mittels Einsatz von Pfefferspray verletzt.

Da er bei seiner Festnahme durch Biss des Diensthundes leicht verletzt wurde, musste er zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Autofahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet – 38-jährige Frau schwer verletzt

Mannheim-Sandhofen/Luzenberg (ots) – Bereits am Mittwochabend 27.10.2021 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Fahrrad die Sandhofer Straße in Richtung Luzenberg und nutzte hierfür zunächst den gegenüberliegenden Radweg. Kurz vor dem dortigen Bootshaus wechselte die 38-Jährige dann auf die rechte Fahrbahn und setzte ihren Weg weiter fort. In diesem Moment näherte sich ihr von hinten ein bislang unbekannter VW-Fahrer, welcher der 38-Jährigen aus bislang nicht bekannten Gründen auffuhr.

Hierdurch verlor die Radfahrerin die Kontrolle über ihr Gefährt, geriet mit den Reifen in die dortigen Straßenbahnschienen und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Der unbekannte VW-Fahrer, der den Sturz bemerkt haben dürfte, flüchtete.

Mehrere an der Unfallstelle vorbeikommende Verkehrsteilnehmer wurden schließlich auf die am Boden liegende, schwerverletzte Frau aufmerksam und leisteten Erste Hilfe. Die 38-Jährige wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht.

Zu dem Fahrzeug des Unfallverursachers ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kleinwagen, älteres Baujahr, 3-Türer gehandelt haben dürfte. Besonders auffällig wäre ein neongelber Duftbaum am Rückspiegel im Inneren des Fahrzeugs gewesen. Zu dem Fahrer des Wagens ist derzeit nichts bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Darüber hinaus werden auch die Ersthelfer gesucht, die der 38-Jährigen zur Hilfe eilten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 777690 zu melden.

Unbekannter verursacht Unfall mit hohem Sachschaden und flüchtet

Mannheim-Innenstadt (ots) – Im Zeitraum vom 27.10.2021, 0:00 Uhr bis 28.10.2021, 9:45 Uhr kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, aus bislang unbekannter Ursache, von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen in C7, 9 geparkten VW. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher, ohne seine Pflichten nachzukommen.

Am Donnerstagmorgen verständigte ein Passant die Polizei, nachdem er den stark beschädigten VW am Fahrbahnrand festgestellt hatte. Neben einem abgerissenen Seitenspiegel und mehreren Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite, stellten die Einsatzkräfte auch eine beschädigte Glasscheibe am PKW fest. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Geräusche gehört haben und/oder Angaben zu dem Unfallverursacher und dessen Fahrzeug machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 12580 zu melden.