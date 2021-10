Haftbefehl für 16-jährigen “Champagner-Dieb”

Hockenheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Haftbefehl gegen einen 16-jährigen Jugendlichen erlassen. Der Jugendliche steht im dringenden Verdacht, am frühen Dienstagabend des 26.10.2021 in einem Supermarkt in der Speyerer Straße in Hockenheim 12 Flaschen Champagner im Gesamtwert von 672 EUR gestohlen zu haben. Als ihn 2 Ladendetektive entdeckten und festhalten wollten, kam es zu einem Gerangel, wobei alle drei leichte Verletzungen davontrugen. Zudem beleidigte er einen Ladendetektiv.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, werden dem Jugendlichen weitere Diebstähle in Lebensmittelmärkte in Rheinland-Pfalz und Bayern vorgeworfen, wo er es offenbar auch gezielt auf Champagner im Gesamtwert von weit über 1.000 EUR abgesehen hatte.

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung und Beleidigung sowie aufgrund von Fluchtgefahr (der Tatverdächte hat keinen festen Wohnsitz) wurde ein Haftbefehl gegen den 16-Jährigen erlassen, der anschließend in eine JVA eingeliefert wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Hockenheim dauern an.

“Baustellenzäune” vorsätzlich auf Straße gezogen und Unfall verursacht

Zuzenhausen (ots) – Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Sinsheim gegen unbekannt. Der oder die Täter sollen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 29.10.2021 Baustellen-Absperrelemente, sogenannte “Baustellenzäune” in der Meckesheimer Straße auf die Fahrbahn gezogen haben, um den Verkehrsfluss zu beeinträchtigen.

Diese unbeleuchteten Sperren erkannte am Freitagmorgen kurz vor 6 Uhr, ein 22-jähriger Autofahrer zu spät und kollidierte mit diesen. Dabei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Der 22-Jährige blieb zum Glück unverletzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, wer die Baustellenelemente auf die Straß zog, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Firmeneinbruch – Zeugen gesucht

Eschelbronn (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Firma für Labortechnik in der Meckesheimer Straße ein und entwendete zwei Laptops und die Kaffeekasse.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, brach der Täter ein Toilettenfenster auf und drang so ins Innere der Firma. Dort durchsuchte er Schubladen und Schränke nach lohnenswerter Beute. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Einbruch auf Firmengelände – Bedienelement im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen

Hockenheim (ots) – Im Zeitraum vom 27.10.2021, 20 Uhr bis 28.10.2021, 10 Uhr brachen ein oder mehrere Unbekannte auf ein Firmengelände in der Talhausstraße ein, indem sie den Grundstückszaun mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennten. Anschließend beschädigten die Einbrecher die Scheibe einer, auf dem Gelände stehenden, landwirtschaftlichen Erntemaschine und entwendeten aus dieser ein Bedienelement im Gesamtwert von rund 10.000 Euro.

Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte den Einbruch am Donnerstagmorgen und verständigte sofort die Polizei. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06205 28600 zu melden.

Kontrollstelle an der Tank- und Rastanlage Hockenheim West – Ergebnis

A6, Hockenheim (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 zwischen 09:30-16 Uhr führten 19 Polizisten des Polizeipräsidiums Mannheims unter Beteiligung von 21 Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz, an der Tank- und Rastanlage insgesamt 89 Fahrzeug- und 153 Personenkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol- und Drogendelikte im Straßenverkehr durch.

Im Ergebnis erkannten die Beamtinnen und Beamten 7 Trunkenheitsfahrten. Alle Fahrzeugführer stehen im Verdacht ihr Fahrzeug unter dem Einfluss illegaler Drogen wie Cannabis, Amphetaminen oder Metamphetaminen geführt zu haben. Ihnen wurde an der Kontrollstelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihnen die Weiterfahrt mit ihrem Fahrzeug untersagt.

Darüber hinaus kam es zu 3 Verstößen gegen das Asylverfahrensgesetz, 11 Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und 3 Verstößen gegen das Waffengesetz. Ein PKW musste wegen fehlenden Versicherungsschutzes vor Ort entstempelt werden und 2 Fahrzeugführer nahmen ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil.

Neben geringen Einzelmengen Cannabis und Methamphetamin stellte die Polizei an der Kontrollstelle außerdem 100 Gramm vermeintliches Cannabidiol (CBD) fest, welches nun näher untersucht wird. Sofern illegale Wirkstoffgehalte in der Substanz festgestellt werden sollten, erwartet den Besitzer ebenfalls eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von der Fahrbahn abgedrängt – Zeugen gesucht

Angelbachtal (ots) – Am späten Mittwochabend 27.10.2021 gegen 23 Uhr kam es auf der K4271 zwischen Mühlhausen und Balzfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Seat-Fahrer von der Fahrbahn abgedrängt wurde. Dem Seat-Fahrer kam ein bisher unbekannter BMW-SUV mit hoher Geschwindigkeit entgegen und geriet in den Gegenverkehr.

Der 28-jährige Mann wurde zum Ausweichen gedrängt und kollidierte mit der Leitplanke und einem Verkehrsschild. Der BMW setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der Sachschaden liegt bei 14.000 Euro. Der Seat-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Eschelbronn (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in Eschelbronn ein. Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen 07-18 Uhr die Abschlusstür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kandelstraße auf und drangen in die Wohnräume ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen. Inwiefern dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

In Wohnung eingedrungen und Schmuck entwendet – Wer hat verdächtiges beobachtet?

Dossenheim (ots) – Unbekannte Täter brachen am Donnerstagvormittag 28.10.2021 in ein Wohnhaus in Dossenheim ein. Die Einbrecher begaben sich durch die Hofanfahrt zur Rückseite des Anwesens in der Goethestraße. Hier hebelten sie ein Fenster auf und stiegen unter Zuhilfenahme eines Gartenstuhls in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und erbeuteten schließlich Schmuck von bislang unbekanntem Wert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Straßenschild beschädigt und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd (ots) – Einen Unfall verursachte am Donnerstagabend 28.10.2021 ein unbekannter Lkw-Fahrer in Neckargemünd. Eine Zeugin beobachtete gegen 18.30 Uhr, wie ein Lastwagen mit in der Schützenhausstraße beim Vorbeifahren ein Verkehrszeichen beschädigte und dessen Rohrpfosten abknickte. Zudem riss er ein an einer Laterne befestigtes Hydrantenschild ab. Anschließend fuhr er, ohne sich um den Schaden zu kümmern, einfach davon.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich, Zeugen zufolge, um einen Lastwagen mit weißem Kastenaufbau gehandelt haben, an dem DA-Kennzeichen angebracht waren.

Weitere Zeugen, ich den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Lastwagen und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Gefährliches Überholmanöver verursacht Unfall – Zeugen gesucht!

Schriesheim (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 gegen 16:10 Uhr verursachte eine bislang unbekannte Autofahrerin auf der L596A einen Unfall, nachdem sie von Altenbach nach Schriesheim fahrend kurz nach dem dortigen Stausee einen Radfahrer überholte und in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender 24-jähriger Audi-Fahrer musste eine Notbremsung durchführen, um eine Frontalkollision zu verhindern.

Einem nachfolgenden 32-jähriger Hyundai-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, wonach er dem Audi auffuhr. Die Unfallverursacherin fuhr ohne anzuhalten in Richtung Schriesheim davon. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 8.000 Euro. Bei dem Auto der Flüchtigen soll es sich um einen kleinen weißen SUV der Marke Dacia gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Zwei Autos im Kreuzungsbereich kollidiert

Dielheim (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 gegen 13:30 Uhr kollidierten im Kreuzungsbereich K4173/L612 zwei Autos miteinander, nachdem eine 52-jährige KIA-Fahrerin die Vorfahrt einer 32-jährigen VW-Fahrerin missachtete. Die 52-Jährige wollte von der K4173 kommend nach links auf die L612 abbiegen, als sie mit VW-Fahrerin zusammenstieß.

Die 32-Jährige wollte von der L612 aus Richtung Dielheim kommend nach links in die K4173 abbiegen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehr als 5.000 Euro.

Jugendliche Sprayer vorläufig festgenommen

Wiesloch (ots) – Dank des Hinweises eines Zeugen, wurden am frühen Donnerstagabend 28.10.2021 zwei jugendliche Sprayer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, eine Wand der Eishalle in der Gerbersruhstraße, einen Treppenaufgang sowie einen Baum auf dem Verkehrsübungsplatz mit blauer Farbe besprüht.

Das 15-jährige Duo wurde von den Beamten kurz nach 19 Uhr auf frischer Tat erwischt, ihre Spraydosen wurden sichergestellt. Der entstandene Schaden steht noch nicht fest und muss noch beziffert werden. Nach Abschluss der Formalitäten wurden sie von ihren Eltern wieder mit nach Hause genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall unter Drogen – Fahrzeug nicht zugelassen

Sinsheim/Kirchardt-Landkreis Heilbronn/A6 (ots) – Am Donnerstagvormittag 28.10.2021 kurz nach 10 Uhr, krachte eine 35-jährige BMW-Fahrerin an der Autobahnabfahrt Sinsheim-Süd in die Leitplanken. Vorausgegangen war die Verfolgung des Fahrzeuges durch Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn, nachdem es auf dem Parkplatz “Bauernwald” in Höhe der Gemarkung Kirchardt kontrolliert werden sollte.

Die Fahrerin gab Gas und fuhr in Richtung Mannheim weiter. Dabei soll sie über mehrere Kilometer hinweg Fahrzeuge auch über den Standstreifen überholt haben. Ob dabei auch Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Während der Unfallaufnahme durch Beamte des Autobahnpolizeireviers Walldorf stellte sich schnell heraus, weshalb sich die Frau der Kontrolle entzogen hatte.

Sie stand unter Drogeneinfluss, ihr Auto war weder zugelassen noch versichert und die Kennzeichen stammten von einem anderen Fahrzeug. Ob diese entwendet waren, muss noch ermittelt werden. Darüber sollte die 35-Jährige in Haft, die im Laufe des Donnerstagnachmittages gegen die Zahlung der geforderten Geldstrafe abgewendet wurde.

Der Frau, die zum Glück nicht verletzt wurde, wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Unfallschaden beträgt mehrere tausend Euro. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstagvormittag, kurz nach 10 Uhr auf der A6, nach der Anschlussstelle Bad Rappenau ab dem Parkplatz “Bauernwald”, Gemarkung Kirchardt an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt vorbei bis zur Autobahnabfahrt Sinsheim-Süd von der Fahrerin des 5er BMW gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletzter Kradfahrerin

Sinsheim (ots) – Folgemeldung -Am Donnerstagabend 28.10.2021 verunfallte eine 16-jährige Lenkerin eines Leichtkraftrades auf der Landstraße 549 zwischen Daisbach und der AVR-Anlage. Sie geriet gegen 17:45 Uhr in einem Kurvenbereich in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw.

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie durch einen Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. *mm