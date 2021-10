Schulwegüberwachung an der Luitpold-Grundschule (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Zusammen mit dem städtischen Politessendienst haben Beamte des Altstadtreviers am Donnerstagmorgen ein besonderes Augenmerkt auf den Schulweg der Grundschüler in der Albrechtstraße gelegt. Alle Autofahrer hielten sich an die geltenden Verkehrsregeln.

Die Polizei beanstandete keinen einzigen Fahrer. Lediglich die Mitarbeiterinnen des Politessendienstes ahndeten zwei Fahrer, die ordnungswidrig geparkt hatte.

In vielen Gesprächen mit Eltern und Passanten erläuterten die Ordnungshüter den Grund der Überwachung und erklärten welche Gefahrensituationen auf dem Schulweg, vor allem in unmittelbarer Nähe zur Schule zu Unfällen führen können. Die Resonanz auf die Kontrollen war durchweg positiv. |elz

Auseinandersetzung auf dem Willy-Brandt-Platz

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagnachmittag eine Auseinandersetzung am Rathaus beobachtet haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war kurz vor 16 Uhr ein Auto vorgefahren. Zwei Personen stiegen aus dem Wagen. Sie gingen auf einen 28-Jährigen zu und sollen ihm ins Gesicht geschlagen haben. Dann fuhren die Verdächtigen in dem Fahrzeug wieder weg.

Zu dem Wagen und seinen Insassen ist aktuell nichts bekannt. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Auto und dessen Insassen geben können oder die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

In Keller eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Königsberger Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Donnerstagvormittag stellte eine Zeugin den Einbruch fest. Die Diebe machten sich an mehreren Kellerabteilen zu schaffen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde bei mehreren Kellertüren die Verankerungen gelöst wurden und die Täter sich somit Zutritt zu den Abteilen verschafften.

Ob etwas geklaut wurde ist bis jetzt noch nicht klar. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Fußgänger im Wald angefahren

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat am Donnerstagabend einen Fußgänger auf einem Waldweg angefahren. Der Mann war mit seiner Forstmaschine im Wald bei Mehlingen unterwegs. Beim Rückwärtsfahren übersah er einen Spaziergänger hinter ihm. Aufgrund der steilen Böschung konnte der Spaziergänger sich nicht von dem Weg entfernen.

Er wurde durch die Maschine erfasst und an den Beinen überrollt. Sanitäter kümmerten sich um den verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Taschendiebe machen Beute

Weilerbach und Kaiserslautern (ots) – Taschendiebe haben am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt in der Weilerbacher Europastraße und in einem Discouter in der Kaiserslauterer Kurt-Schumacher-Straße zugelangt.

Die Diebe erbeuteten unter anderem Bargeld, Ausweisdokumente, Bank- beziehungsweise Kreditkarten. Mit der Bankkarte einer 85-Jährigen hoben sie nach dem Diebstahl 2.000 Euro an einem Geldautomaten ab. Nochmals die gleiche Summe hoben sie mit der Kreditkarte einer 72-Jähirgen ab. Von dem Taschendiebstahl hatten die beiden Betroffenen nichts bemerkt. Erst später war ihnen der Verlust ihres Geldbeutels aufgefallen. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist derzeit nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Sachbeschädigung an Schaustellerwagen

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Nach Sachbeschädigung zweier Schausteller Wägen am 19.10.2021 in der Jahnstraße im Ortsteil Miesau kommt eine Tätergruppierung von ca. 6-7 Jugendlichen im Alter von 13-17 Jahren in Frage.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich diese Gruppe zur Tatzeit am frühen Abend dort aufhielt. Hinweise zu der Personengruppe nimmt die Polizei in Landstuhl entgegen. |pilan

Durchfahrtsverbot missachtet

Ramstein/Steinwenden (ots) – Ob das durch Zeichen 250 angeordnete Durchfahrtverbot zwischen Steinwenden-Weltersbach und dem Industriegebiet Westrich eingehalten wird, haben Polizeibeamte im Laufe der Woche kontrolliert. Insgesamt wurden 30 Autofahrer gebührenpflichtig darauf hinweisen, dass sie hier nicht durchfahren dürfen.

Aufgrund der Sperrung der dortigen Kreisstraße wird dieser Wirtschaftsweg verbotswidrig als Abkürzung benutzt. Die Kontrollen werden fortgesetzt. |pilan

Einbruch in leerstehendes Haus

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diebe sind in der Heinrich-Koch-Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Tat wurde am Mittwoch entdeckt. Mit einem Stein warfen die Einbrecher eine Glastür ein. Erfolg hatten die Diebe keinen: Das Haus stand leer. Dem Anschein nach wurde nichts gestohlen.

Die Polizei sicherte Spuren und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die in den letzten Tagen und Wochen rund um das Anwesen Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Promillesünder unterwegs

Landstuhl (ots) – Im Innenstadtbereich von Landstuhl ziehen die Beamten am gestrigen Donnerstag zwei Alkoholsünder aus dem Verkehr. Bei den Atemtest erzielen die Fahrer Werte von 0,76 und 1,57 Promille. Die Atemtests reichen hier bis zu einem Wert von 2,41 Promille.

Die beiden Herren müssen mit einem Ordnungswidrigkeiten- bzw. einem Strafverfahren rechnen. Zwei Fahrzeugführer können vor Fahrtantritt einer Kontrolle unterzogen werden. Da auch sie alkoholisiert waren, wurden die Fahrzeugschlüssel im Sinne der Gefahrenabwehr sichergestellt und werden bis zur “Nüchternheit” sicher auf der Polizeiinspektion verwahrt. |pilan

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am Donnerstagabend ist ein in der Neuwoogstraße geparkter Ford Focus beschädigt worden. Der Verursacher beschädigt beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Wagens. Vor Ort können teils des flüchtigen Fahrzeuges aufgefunden werden.

Die Polizei Landstuhl ermittelt nun wegen “Fahrerflucht”. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Zaun beschädigt – Unfallflucht?

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch oder Donnerstag in der Hainhübelstraße einen Unfall beobachtet haben. Hier wird der Zaun eines Einfamilienhauses beschädigt. Den Spuren nach zu urteilen, ist vermutlich ein Fahrzeug beim Rangieren gegen den Zaun gestoßen und anschließend einfach weitergefahren.

Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Landstuhl jederzeit entgegen.|pilan

Fahrerflucht, Parkendes Auto gestreift

Landstuhl (ots) – Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter in der Ludwigstraße einen Toyota Yaris beschädigt hat. Der Unfallverursacher streift beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den parkenden Wagen wobei der Außenspiegel beschädigt wird.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan