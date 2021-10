Straßenraub – 44-Jährigen geschlagen und getreten

Worms (ots) – Freitagmorgen 29.10.2021 wurde einem Wormser auf dem Bahnhofsvorplatz der Geldbeutel geraubt, nachdem er geschlagen und getreten worden war. Der 44-Jährige habe sich zuvor in einer Kneipe in der Renzstraße aufgehalten und diese gegen 03:45 Uhr verlassen. Zeitgleich habe ein weiterer Gast mit weiblicher Begleitung die Kneipe verlassen und man sei gemeinsam in Richtung Hauptbahnhof gegangen.

Auf dem Bahnhofsvorplatz schlug der unbekannte Mann plötzlich mit der Faust zu und traf den Wormser im Gesicht. Auf dem Boden liegend sei er noch mehrfach getreten worden. Nachdem sich der Angreifer mit der Frau entfernt hatte, stellte er fest, dass ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche geraubt worden war. Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht.

Der Täter war 20-30 Jahre alt, 1,80m-1,90m groß, hatte dunkle kurze Haare, helle Haut, keinen Bart, keine Brille und sprach mit Wormser Dialekt. Dessen Begleiterin hatte blonde Haare.

Achtung: Erneut Anrufwelle der Telefonbetrüger

Worms (ots) – Derzeit rufen Betrüger wieder überwiegend ältere Menschen in Worms an. Heute Mittag wurden der Polizei Worms bereits fünf Fälle gemeldet, bei denen Telefonbetrüger mit schockierenden Geschichten ihre Opfer zu täuschen versuchten.

Die Betrüger melden sich per Telefon als Polizeibeamte und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb dringend Geld für die Kaution zur Abwehr der Inhaftierung benötigt werde. Es wurden hohe Geldbeträge und Schmuck von den Angerufenen gefordert. Alle Opfer haben bislang die Betrugsmasche durchschaut und aufgelegt.

Bitte beantworten Sie folgende Fragen, bevor Sie Ihr Geld an Dritte weitergeben:

Sollen Sie das Geld noch heute übergeben?

Wurde Ihnen verboten, über den Grund der Abhebung zu sprechen?

Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, Polizist, Notar, Richter, Staatsanwalt etc. ausgegeben?

Sollen Sie das Geld oder Ihre Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person übergeben?

Kreis Alzey-Worms

Betrüger am Telefon

Alzey (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021, wurden 4 Fälle von Betrügern am Telefon bei der Polizei in Alzey und Wörrstadt bekannt. Die Telefonbetrüger haben mit unterschiedlichen Geschichten versucht, ihre Opfer zu täuschen und Geld von Ihnen zu verlangen. Sie meldeten sich als Polizeibeamte und behaupteten, dass ein naher Verwandter einen Verkehrsunfall verursacht habe und dingend Geld für die Kaution zur Abwehr der Inhaftierung benötigt werden. Bei anderen Anrufen, wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden, es wurde nach Geld und Wertgegenständen gefragt.

Tipps der Polizei: