Spiegel abgetreten

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Von bislang unbekannten Tätern wurde am Donnerstagabend 28.10.2021 der Außenspiegel eines geparkten BMW mutwillig zerstört. Der 43-jährige Geschädigte hatte sein Auto zwischen 20:30-21:20 Uhr nahe eines Fitnessstudios in der Zanggasse geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Radfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Mainz-Neustadt (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 gegen 19:30 Uhr kommt es in der Mainzer Goethestraße zum Verkehrsunfall zwischen einer 52-jährigen Radfahrerin und einem 51-jährigen Autofahrer. Die 52-Jährige fuhr mit ihrem Rad aus Richtung des Valenciaplatzes kommend, über den Fußgängerüberweg in Richtung Goetheplatz. Der 51-Jährige, der mit seinem Auto die Goethestraße befuhr, kann sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und touchiert die Radfahrerin an deren Hinterrad.

Die Frau kommt hierdurch mit ihrem Rad zu Fall und wird noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Im Abschluss kann die Frau ihre Fahrt fortsetzen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Fahrradfahrende an Fußgängerüberwegen keinen Vorrang gegenüber dem fließenden Verkehr haben. Erst wenn sie absteigen und ihr Rad schieben sind sie Fußgängern gleichgestellt.

E-Bike in Mainz gestohlen – Täter in Wiesbaden gestellt

Mainz-Altstadt (ots) – Ein 65-jähriger Fahrraddieb konnte am Donnerstagmittag 28.10.2021 in Zusammenarbeit zwischen Mainzer und Wiesbadener Polizei gefasst werden. Zuvor hatte der 59-jährige E-Bike Besitzer gegen 11:15 Uhr sein hochwertiges Pedelec in der Schusterstraße in der Mainzer Innenstadt, vor einem Geschäft an einem Fahrradständer angeschlossen. Als er nach dem Einkauf wieder mit dem Pedelec wegfahren wollte, stellte er den Diebstahl fest.

Beim Eintreffen einer Funkstreife des Altstadtreviers meldete sich ein Zeuge, der Geschehen beobachtet hatte. Der Zeuge konnte eine Person beschreiben, die an dem Fahrrad herumhantiert und es dann weggeschoben habe. Zudem besaß das Pedelec ein GPS-System und konnte von dem 59-jährigen Geschädigten lokalisiert werden.

Das Pedelec bewegte sich zunächst in Richtung des Mainzer Uni-Campus, dann allerdings mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die Autobahn A60 und über die A643 in Richtung Wiesbaden. Da die Geschwindigkeit weit über der eines Pedelecs lag und weder der Mainzer, noch der Wiesbadener Polizei ein Fahrradfahrer auf der Schiersteiner Brücke gemeldet wurde, war davon auszugehen, dass sich das Fahrrad in einem Auto befinden musste.

Nachdem die Wiesbadener Polizei alarmiert und die letzte GPS Peilung durchgegeben wurde, konnte von einer hessischen Funkstreife ein verdächtiger Transporter kontrolliert werden. Bei der Kontrolle konnte auf der Ladefläche des Transporters das gestohlene Pedelc, sowie ein weiteres mutmaßlich gestohlenes E-Bike aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 65-Jährigen Mann, der im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt wurde. Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls wurden eingeleitet.

Polizei prüft Hinweis

Mainz (ots) – Die Polizei Mainz prüft einen Hinweis aus Ebersheim, nachdem Eltern am Donnerstagnachmittag 28.10.2021 mitgeteilt hatten, dass ihr Kind von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein soll. Der Hinweis wird durch das Fachkommissariat der Kriminaldirektion Mainz überprüft. Derzeit geht die Polizei nicht von einer Gefahrenlage aus. Die Polizei Mainz Lerchenberg wird in den nächsten Tagen dennoch ein besonderes Augenmerk auf Mainz-Ebersheim richten.

Die Polizei Mainz bittet darum, nur verifizierten Informationen zu vertrauen und auch nur diese zu teilen. Leider kommt es in Zusammenhang mit ähnlichen Meldungen regelmäßig zu einer Dramatisierung der tatsächlich bekannten Informationen durch einzelne Personen und in der Folge zu einer unkontrollierten Verbreitung dieser in den sozialen Medien. Dies führt letztendlich zu vermeidbaren Verunsicherungen in der Bevölkerung. Die Polizei ist für ihre Arbeit jedoch auf die ungetrübte Mithilfe aufmerksamer Menschen angewiesen und bittet darum, auffällige Feststellungen der Polizei Mainz Lerchenberg telefonisch unter 06131 – 65 4310 mitzuteilen. In dringenden Fällen ist der Notruf der Polizei – 110 ebenfalls erreichbar.

Mainz-Bingen

Drogenfahrt

Bingen (ots) – 28.10., Stromberger Straße, 12:20 Uhr. – Bei einer Streifenfahrt schlossen die Beamten einem vorausfahrenden Motorroller auf. Bei der Kontrolle fielen den Beamten bei dem 41-Jährigen sofort typische Anzeichen eines Drogenkonsums auf. Ein Test verlief positiv, er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Standkontrolle

Grolsheim (ots) – 28.10., Albert-Schweitzer-Straße, 08:00-10:00 Uhr/ Vorstadt, 13:00-14:30 Uhr. – Im Rahmen einer stationären Kontrollstelle mit Schwerpunkt Kleintransporter wiesen 2 Fahrer deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums auf. Bei einer Durchsuchung fand sich eine Crackpfeife mit Drogenresten. Beide Fahrer wurden zwecks Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht; die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Zwei weitere Fahrer fuhren ohne Fahrerlaubnis. Bei der anschließenden Kontrolle in der Vorstadt gab es einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie einen Verstoß gegen das Kraftsteuergesetz.