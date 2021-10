Trio geht auf 30-Jährigen los – Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Bereits am späten Samstagabend 23.10.2021 gingen mehrere unbekannte Männer in der Wilhelmstraße auf einen 30-Jährigen los. Der Bensheimer war gegen 23 Uhr auf seinem Nachhauseweg, als er plötzlich in Höhe einer dortigen Bushaltestelle von mehreren Männern angesprochen wurde. Im Anschluss schlugen und traten die 3 Männer unvermittelt auf den 30-Jährigen ein und verletzten ihn hierbei unter anderem im Gesicht.

Nach jetzigem Stand soll ein Anwohner im dortigen Bereich aus dem Fenster gerufen und angekündigt haben die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchteten die Angreifer in Richtung Innenstadt.

Täterbeschreibung:

Das Alter des flüchtigen Trios wurde auf 16 bis 21 Jahre geschätzt.

Ein Angreifer soll circa 1,75 Meter groß gewesen sein und eine schlanke Statur gehabt haben. Er trug einen roten Pullover.

Ein Zweiter des Trios soll ca. 1,85 Meter groß gewesen sein. Er wurde ebenfalls als schlank beschrieben und soll eine dunkle Daunenjacke mit hellem Fellkragen getragen haben.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere den Anwohner, der aus dem Fenster gerufen hat. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat Beobachtungen zu den beschriebenen Männern gemacht? Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Heppenheim nehmen die Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Einladung zur Fahrradcodierung

Biblis (ots) – Die Gemeinde Biblis und die Polizeistation Lampertheim-Viernheim laden interessierte Fahrradbesitzer zu einer kostenlosen Fahrradcodierung ein. Die Aktion findet am Samstag, den 13.11.2021 zwischen 09.00 Uhr und 13 Uhr im Rathaus in Biblis, Darmstädter Str. 25, statt.

Wegen der hohen Nachfrage ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Diese wird ab Dienstag, 02.11.21 bis Donnerstag, 04.11.21, zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr im Rathaus unter der Rufnummer 06245/2829 entgegengenommen.

Noch ein wichtiger Hinweis: Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. Zudem wir gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Darmstadt

Größerer Polizeieinsatz führt zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen

Darmstadt (ots) – Am Freitagmittag 29.10.21 gegen 12 Uhr, kam es im Spessartring zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem es unter anderem zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es bereits im Vorfeld zu Streitigkeiten zwischen 2 Männern in einem mehrstöckigen Wohnhaus gekommen sein.

Hierbei soll ein 59-Jähriger seinen 61-jährigen Kontrahenten unter anderem mit einem Messer bedroht haben. Im Anschluss ging der 59 Jahre alte Mann aufs Dach des Wohnhauses und hielt sich dort auf.

Sofort begaben sich mehrere Streifen, die Feuerwehr und der Rettungsdienst zum Einsatzort. Während der Einsatzmaßnahme wurde die Straße im dortigen Bereich komplett gesperrt. Gegen 12.45 Uhr konnte der Mann schließlich von den Polizisten festgenommen werden. Bei der Festnahme verletzte sich eine Polizistin leicht.

Weil das Verhalten des Mannes, ersten Erkenntnissen zufolge, wahrscheinlich auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen ist, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Keine Zulassung & keine Versicherung – 19-Jähriger auf E-Longboard gestoppt

Darmstadt (ots) – Keine Zulassung und keine Versicherung hatte ein ungewöhnlicher fahrbarer Untersatz, den Polizeikräfte am Donnerstagnachmittag (28.10.) in Darmstadt sicherstellten. Für den Fahrer des E-Longboards bedeutete dies das unfreiwillige Ende seiner Fahrt und strafrechtliche Konsequenzen.

Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen war der 19-Jährige auf seinem Longboard gegen 14 Uhr den Beamten der Verkehrsinspektion in Darmstadt auffegallen, wie er ungewöhnlich zügig und problemlos am fließenden Verkehr teilnahm. An der Kreuzung Pälat-Diehl-Straße mit der Landskronstraße stoppten sie den Heranwachsenden. Bei der genaueren Betrachtung seines Longboards stellten die Streifenbesatzung fest, dass es mit einem Elektroantrieb versehen war. Mittels einer Fernbedienung konnte der Fahrer das Longboard bis zu einer Geschwindigkeit von 46 km/h beschleunigen.

Das Longboard eines nordamerikanischen Herstellers ist in Deutschland weder zulassungs- noch versicherungsfähig. Die Polizeikräfte stellten es deshalb sicher. Für die Fahrt hätte der 19-Jährige einen Führerschein der Klasse B benötigt, die er nicht besitzt. Deshalb muss er sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Einbruch in Friseurladen – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Darmstadt (ots) – Der sofortigen Reaktion von Zeugen ist es zu verdanken, dass die Darmstädter Polizei am frühen Freitagmorgen (30.10.) einen Einbrecher in den Räumen eines Friseursalons in der Elisabethenstraße festnahm. Gegen 02.30 Uhr waren die Beamten unmittelbar alarmiert worden, als das kriminelle Treiben des Mannes beobachtet wurde.

So klickten die Handschellen der hinzueilenden Streifenpolizisten bereits in den Räumen des Ladens wo der Tatverdächtige vergeblich versuchte sich zu verstecken. Dort hatte er bereits mehrere Friseurutensilien und die Registrierkasse zum Abtransport bereitgelegt.

Der junge Mann, der angibt 16 Jahre alt zu sein, wurde mit zur Wache genommen und verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690 hat ein Strafverfahren wegen des Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen, die auch die Prüfung seiner Identität beinhalten, dauern weiter an.

Rohbau von Kindergarten mehrfach beschädigt

Darmstadt (ots) – Auf der Baustelle eines im Rohbau befindlichen Kindergartens haben Vandalen wiederholt ihr Unwesen getrieben und auf allen Etagen der Baustelle gewütet.

Ob die drei Tatkomplexe, die sich in der Zeit zwischen Freitag (8.10.) bis Montag (11.10.), in der Nacht zum Montag (17.-18.10.), oder wie jetzt bekannt wurde am vergangenen Dienstag (26.10.) zusammenhängen, werden die Ermittlungen zeigen.

In allen Fällen wurden unter anderem durch das Auskippen von Farbeimern oder Beschädigen der Decken, Fliesen und Fassaden ein Schaden verursacht, der sich bislang in einem vierstelligen Bereich bewegen dürfte.

Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ist mit den Fällen betraut und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Am Freitag 29.10.2021 kam es gegen 13:34 Uhr an der Kreuzung Frankfurter Straße/Pallaswiesenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter leicht verletzt wurde. Im Kreuzungsbereich kollidierten ein Golf und ein Opel aus unbekannten Gründen. Es entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, insbesondere, ob ein mögliches Rotlicht der Ampelanlage missachtet wurde. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Tel.: 06151 969-41110.

Darmstadt-Dieburg

Frau auf Parkplatz überfallen – Augenzeugen und Hinweisgeber gesucht

Dieburg (ots) – Auf dem Parkplatz eines Supermarktes “Im Flürchen” ist eine 57 Jahre alte Frau aus Münster am Donnerstag (28.10.) gegen 14 Uhr von einem noch unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers bedroht worden verbunden mit der Aufforderung ihren Geldbeutel herauszugeben.

Die Bedrohte kam der Forderung nach und übergab ihr Portemonnaie, woraufhin der Täter in einem dunklen Mercedes flüchtete. Glücklicherweise wurde die Frau bei der Tat nicht verletzt.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K35) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Augenzeugen der Tat und Hinweisgeber, die Aufschluss über die Identität des Flüchtenden geben können. Unter der Tel 06151/9690 sind die Ermittler zu erreichen.

Zigarettenautomaten aufgebrochen – Drei Täter flüchten

Weiterstadt (ots) – Am Freitag (29.10.) gegen 0.45 Uhr haben drei noch unbekannte Täter mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten in der Neustraße aufgehebelt und Geld sowie Zigaretten in noch nicht bekanntem Umfang entwendet. Zeugen waren auf die Täter, die sofort die Flucht ergriffen, aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert.

Das Trio wurde auf ein Alter zwischen 16 und 25 Jahre geschätzt. Zwei der Kriminellen trugen Basekappe, einer von ihnen einen Parka in Tarnfarbenoptik. Seine Begleiter waren schwarz gekleidet.

Der von ihnen an dem Automaten verursachte Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 42 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet/Zeugen gesucht

Michelstadt (ots) – Auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Erbacher Straße wurde am Donnerstag (28.10.) zwischen 07.20 Uhr und 13.30 Uhr durch einen bisher unbekannten Verursacher ein weißer Audi A4 Avant offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben? Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

Südhessen

Betrüger machen mit der Angst Kasse – Zahlreiche Schockanrufe fluten das südhessische Land

Südhessen (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben im Verlauf des Donnerstags (29.10.) zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in Südhessen sogenannte “Schockanrufe” von Kriminellen erhalten. Alle Telefonate hatten die erfundene Geschichte zum Inhalt, dass Angehörige in schwere Unfälle verwickelt seien, selbst verletzt oder andere gar getötet hätten und nun Kautionssummen im bis zu fünfstelligen Bereich gezahlt werden müssen.

Dramatischerweise fielen in Roßdorf und Birkenau 2 Seniorinnen auf die perfide Vorgehensweise herein und übergaben ihnen unbekannten Personen Geld und Wertgegenstände von mehr als 34.000 Euro an der Haustür.

Geschätzte 100.000 Euro Schaden konnten in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Bergstraße und im Odenwald in letzter Sekunde vereitelt werden. Hier hatten Angehörige oder Angestellte der Bank den Betrug gewittert und das teilweise bereits abgehobene Geld sicher zurück in die Bank bringen können. In vielen Fällen waren aber auch die Angerufenen selbst misstrauisch geworden.

Weil zu erwarten ist, dass die Kriminellen keine Ruhe geben werden, gibt die Polizei einen Überblick der aktuell gängigsten Betrugsmaschen. Daneben gilt es zu bedenken: Die Täter verstehen ihr Handwerk und ihr Einfallsreichtum scheint grenzenlos zu sein. Somit sind die Varianten hier nicht als abschließend zu betrachten.

Falscher Polizist/ Staatsanwalt:

Es wird über einen schweren/ tödlichen Verkehrsunfall eines nahen Verwandten berichtet. Ziel ist es, zur Abwendung einer vermeintlichen Inhaftierung des Verwandten eine Kautionszahlung zu erreichen.

Falscher Polizist berichtet über Einbrecherbanden: Einbrecherbanden seien im Umfeld beziehungsweise wären Namenslisten im Zusammenhang mit dem Anrufer oder mit vermeintlichen Täterermittlungen aufgefunden worden. So werden Vermögenswerte erfragt, um sie später stehlen zu können.

Falscher Polizist/ Rechtsanwalt:

Mitteilung über bevorstehende Sanktionen aufgrund angeblich bestehender Zahlungsforderungen.

Gewinnbenachrichtigung:

Ziel ist eine Vermögensverfügung für vorab anfallende Gebühren zu erhalten. Dies erfolgt bei der Übermittlung von Codes zuvor erworbener Guthabenkarten oder Wertkarten.

Enkeltrick:

Verwandter oder Bekannter benötigt für eine Anschaffung, wie Eigentumswohnung, Auto eine sofortige finanzielle Unterstützung, damit das Angebot nicht verfällt. Person säße schon beim Notar/ Anwalt/ Autohaus vor dem Vertrag. Geld sei nur kurz geborgt und werde schnellstens zurückbezahlt.

Tipps der Polizei:

Offenbaren Sie am Telefon niemals Ihre Vermögensverhältnisse.

Legen Sie den Hörer einfach auf, sobald Sie nach Wertsachen gefragt werden.

Fragen Sie bei der Person, um die es geht selbst nach, ob alles seine Richtigkeit hat. Ihre örtliche Polizei steht Ihnen ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite.

Übergeben Sie NIEMALS Fremden Ihre Wertsachen.

Aufgrund der aktuellen Geschehen warnt die Polizei auch über HessenWARN.

