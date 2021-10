Haßloch: Verkehrsbehinderungen nach Unfall mit vier Autos

Haßloch (ots) – Über Stunden war die Westrandstraße am Donnerstagmorgen (28. Oktober, 7:45 Uhr) nach einem Unfall mit vier Beteiligten gesperrt.

Die 47-jährige Fahrerin eines Renault war in Richtung L529 unterwegs, als sie in einer Rechtskurve unmittelbar nach der Bahnüberführung infolge Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem VW Transporter sowie einem Opel zusammenstieß. Der VW krachte danach noch in einen Ford. Alle Autos mussten abgeschleppt werden.

Weil Betriebsstoffe ausliefen war die Freiwillige Feuerwehr Haßloch im Einsatz. Die stundenlange Sperrung zur Unfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle führte zu Verkehrsbehinderungen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 20.000,- EUR geschätzt.

Information der Feuerwehr:

Die Feuerwehr Haßloch wurde am heutigen Donnerstagmorgen, 28.10.2021, um 07:54 Uhr zu auslaufenden Betriebsstoffen auf der Westrandstraße alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften aus.

An der Einsatzstelle erwarteten Wehr ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die Wehrleute klemmten die Batterien ab, sicherten den Brandschutz und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Desweiteren musste eine Fahrertür mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet werden, um die darin eingeschlossene Person zu befreien.

Die Westrandstraße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten, zwischen Meckenheimer- und Gottlieb-Duttenhöfer-Straße, voll gesperrt werden.

Neben der Feuerwehr waren die Polizei, Rettungsdienst und der Bauhof an der Einsatzstelle.