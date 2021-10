Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis auf einem Feldweg unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am Mittwoch, 27.10.2021, gegen 15:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Motorroller auf, welcher mit zwei Personen besetzt die Verlängerung der Bruchstraße in Bad Dürkheim in Richtung Erpolzheim befuhr. Da der Fahrzeugführer das bestehende Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge missachtete, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte der 31-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die Betriebserlaubnis des Kleinkraftrades aus, laut derer das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h besitzt. Da der Fahrzeugführer jedoch zuvor mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit vor dem Streifenwagen herfuhr, räumte er ein, dass sein Roller circa 40 km/h schnell fährt. Den hierfür erforderlichen Führerschein besitzt der 31-Jährige nicht. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weiterhin ist die Betriebserlaubnis seines Kleinkraftrades aufgrund der baulichen Veränderung erloschen. Im Anschluss der Kontrolle setzten der Mann und seine Begleiterin ihren Weg zu Fuß fort.

Bad Dürkheim: Betrunkener Besucher bedroht Casino-Mitarbeiterin

Bad Dürkheim (ots) – Am Mittwoch, 27.10.2021, gegen 20:45 Uhr, meldete eine 54-jährige Angestellte einer Spielhalle in der Bruchstraße einen stark alkoholisierten Gast. Dieser hatte andere Gäste angepöbelt und weigerte sich, das Gebäude zu verlassen. Als die Mitteilerin ihn aufforderte zu gehen, baute er sich bedrohlich, mit erhobenen Armen vor ihr auf. Der Störenfried, ein 44-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim, wurde durch die eingesetzten Beamten der Spielhalle verwiesen, ein Platzverweis wurde ausgesprochen. Weiterhin wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Haßloch: Verletzte Frau zurückgelassen

Haßloch (ots) – Nach einem Unfall geflüchtet und eine verletzte Frau zurückgelassen, hat am Dienstagvormittag (26. Okt., 10:20 Uhr) ein Radfahrer am Bahnhofsvorplatz. Die 71-Jährige war bei den Fahrradboxen mit dem Fahrrad unterwegs, als sie von einem männlichen Radfahrer geschnitten wurde und stürzte. Ein Rettungswagen verbrachte sie mit einer Oberschenkelfraktur ins Krankenhaus, wo sie noch am gleichen Tag operiert wurde. Die Polizei sucht Zeugen unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können.

Haßloch: Verkehrsbehinderungen nach Unfall mit vier Autos

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):