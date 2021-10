Personenkontrollen im Rahmen der Drogenprävention

Homberg (ots) – 28.10.2021, 09:00-16:00 Uhr – Polizisten der Polizeidirektion Schwalm-Eder und der Bereitschaftspolizei führten am Donnerstag im Bereich des Busbahnhofs, der Ziegenhainer Straße und dem Bindeweg Personenkontrollen durch. Während der Kontrollzeit wurden insgesamt 26 Personen kontrolliert.

Die Kontrollen fanden im Rahmen der Drogenprävention im Bereich der Schulwege und der Schulen statt. Die kontrollierenden Polizisten stellten erfreulicherweise keine Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Weitere präventive Kontrollen im schulischen Umfeld werden zeitnah auch in anderen Kommunen durchgeführt.

Anhänger für Pkw-Transport gestohlen

Fritzlar (ots) – 25.10.2021, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 28.10.2021, 17:00 Uhr – Einen Anhänger für den Transport von Pkws stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Montag bis Donnerstag im Hellenweg. Die Täter begaben sich zu dem Anhänger mit dem ausländischem Kennzeichen CV-29-ALE, welcher im Hellenweg, in Höhe Nr. 22 am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entwendeten sie den ungesicherten Anhänger auf nicht bekannte Weise.

Der Anhänger des Herstellers “Syrius”, Modell B2S14 hat einen Wert von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

