Korbach: Die Polizei-News

Mutter und Tochter, bedroht, bespuckt, beleidigt – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – Am Freitagabend 22.10.2021 gegen 19:30 Uhr lief eine 31-Jährige Frau mit ihrer 8-jährigen Tochter die Arolser Landstraße. In Höhe eines Discounters kam ihnen ein Auto entgegen, welches stadtauswärts fuhr. Der Beifahrer hatte die Scheibe heruntergelassen und beleidigte die Beiden. Außerdem spuckte er in ihre Richtung, wobei er sie glücklicherweise nicht traf. Das Auto fuhr zunächst weiter, drehte aber anschließend und fuhr wieder zu der Mutter mit ihrer Tochter.

Diesmal hielt das Auto an, der Beifahrer stieg aus, nahm eine für die Beiden bedrohliche Haltung an und gab erneut massive Beleidigungen von sich. Erneut spuckte er ohne zu treffen in ihre Richtung. Bei dem Auto handelte es sich um einen dunklen Kombi.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, etwa 20-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normal Figur. Blonde bis rotblonde Haare, bekleidet mit dunklem Anorak mit Kapuze.

Von dem Fahrer ist lediglich bekannt, dass er etwa gleich alt war wie der Beifahrer und eine dunkle Wollmütze trug.

Die Polizeistation Korbach ermittelt wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu der Tat oder dem beschriebenen Täter geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05631/9710.

Hochwertiges Motorrad am Edersee gestohlen

Korbach (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 entwendete ein Unbekannter ein hochwertiges Motorrad von einem Parkplatz am Edersee. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Eigentümer hatte sein schwarzes Motorrad gegen 15.00 Uhr gesichert auf einem Parkplatz bei Waldeck-West abgestellt.

Als er etwa eine Stunde später wieder zu seinem Motorrad kam, musste er feststellen, dass dieses offensichtlich gestohlen worden war. Bei der Maschine mit WA-Kennzeichen handelt es sich um eine Sonderanfertigung des Herstellers Schmidt in den Farben Schwarz und Anthrazit mit einem Wert im 5-stelligen Bereich. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.

