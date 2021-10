Raubüberfall mit Schusswaffe

Kassel-Fasanenhof (ots) – Am Donnerstagabend 28.10.2021 gegen 22:00 Uhr, wurde ein 42-jähriger Mann unter Vorhalt und Bedrohung mit einer Schusswaffe von zwei männlichen Tätern in Kassel-Fasanenhof, Ihringshäuser Straße, überfallen. Der Mann war gerade dabei, in einer Sparkasse Geld einzuzahlen. Plötzlich traten 2 maskierte Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe an ihn heran und beraubten ihn seines Bargeldes.

Anschließend flüchteten die beiden Täter mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Männliche Personen, beide größer als 180 cm, kräftig, schwarz gekleidet, schwarzer Hoodies, schwarze Handschuhe, maskiert mit schwarzen Masken, einer war mit einer Schusswaffe bewaffnet.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Festnahme der beiden Täter. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnung über Balkon

Kassel-Waldau (ots) – Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Liegnitzer Straße, nahe der Waldemar-Petersen-Straße, am Donnerstagvormittag 28.10.2021 sucht die Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben.

Unbekannte waren in der Zeit zwischen 11.00 und 11.30 Uhr über den niedrig liegenden Balkon in die Wohnung eingestiegen, indem sie die Balkontür mit einem Werkzeug aufgebrochen hatten. Anschließend erbeuteten sie dort Bargeld und Schmuck und flüchteten wieder über den Balkon aus dem Haus in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen