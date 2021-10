Neustadt: Bundesweiter Vorlesetag mit OB Weigel in der Stadtbücherei am 19. November 2021

Neustadt an der Weinstraße – Am 19. November 2021 ist es wieder soweit! Die größte Vorleseaktion in Deutschland geht in die nächste Runde. Oberbürgermeister Marc Weigel liest an diesem Freitag ab 17 Uhr in der Stadtbücherei Neustadt Kindern von sechs bis zehn Jahren vor.

Spannung und Nervenkitzel sind bei der Krimilesung garantiert. Doch das ist nicht alles! Im Anschluss sind die kleinen Detektive selbst gefragt. Denn es gilt, verschiedene Krimirätsel gemeinsam zu entschlüsseln. Nur so kann der Fall gelöst und die mysteriöse Kiste geöffnet werden.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich und unter 06321/855-1717 oder stadtbuecherei@neustadt.eu möglich.