Kaiserslautern: Fußball auf dem Betzenberg – Wichtige Verkehrsinfos zur An- und Abreise am 31. Oktober 2021

Kaiserslautern (ots) – Der FC Würzburger Kickers ist am Sonntag zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ist um 14 Uhr. Die Polizei rechnet bei der An- und Abreise der Zuschauer mit Verkehrsbehinderungen. Aktuell ist die Bahnstrecke zwischen Neustadt an der Weinstraße und Kaiserslautern gesperrt. In beide Richtungen fahren am Sonntag keine Züge. Die Polizei geht davon aus, dass deshalb viele Fußballfans mit dem Auto anreisen. Wegen einiger Baustellen kann es auch zu Beeinträchtigungen im Stadtgebiet kommen.

Auswirkungen auf den Straßenverkehr hat insbesondere die Baustelle in der Kantstraße sowie die Baustelle in der Barbarossastraße, zwischen Kantstraße und Entersweilerstraße. Dort ist die Fahrbahn in Richtung Innenstadt gesperrt.

Auf dem Messeplatz stehen wegen des Freizeitparks „Barabrossa-Land“, der derzeit anstelle der Oktober-Kerwe stattfindet, nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung. Die Polizei empfiehlt die Nutzung des „Park and Ride“-Parkplatzes „Schweinsdell“ an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost, unmittelbar neben der Autobahn 6. Auch vom Gelände der Technischen Universität Kaiserslautern werden „Park and Ride“-Busse zwischen Stadion und Unigebiet pendeln. Die Stadtwerke Kaiserslautern informiert unter https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion.

Die gute Nachricht: Positiv auf die Verkehrssituation wird sich die Sanierung der Bundesstraße 270 zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und dem Opelkreisel auswirken. Die Arbeiten dort sind abgeschlossen, die Straße ist frei.