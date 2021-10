Frontalzusammenstoß auf der B 8

Bad Camberg (ots)-(wie) – Am Donnerstag 28.10.2021 wurden bei einem Unfall auf der B8 zwischen Oberselters und Niederselters 3 Personen verletzt. Eine 74-Jährige befuhr die B8 mit einem VW Transporter von Erbach kommend, ihr entgegen fuhr eine 34-Jährige mit einem VW Polo. Kurz hinter dem Ortsausgang Oberselters geriet die 74-Jährige in den Gegenverkehr und es kam zur Kollision der beiden VW.

Hierbei wurden die beiden Fahrerinnen und ein Kind im Auto der 34-Jährigen verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Gegen 16:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Einbruch in Dietkirchen

Limburg-Dietkirchen, Rötherstraße, Donnerstag, 28.10.2021, 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(wie)Am Donnerstag wurden bei einem Einbruch in Dietkirchen Bargeld und Schmuck entwendet. Unbekannte Täter hebelten zunächst eine Tür zum Innenhof des Hauses in der Rötherstraße und verschafften sich dann über die Terrasse gewaltsam Zutritt zum Wohnzimmer. Im Haus wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Bargeld und Schmuck. Danach flüchteten die sie in unbekannte Richtung. Sachschaden und Stehlgut werden auf ca. 3.500 EUR geschätzt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Schwerverletzte nach Unfall

Runkel, Landesstraße 3022, Donnerstag, 28.10.2021, 14:30 Uhr

(wie)Am Donnerstag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall auf der L3022 bei Runkel schwer verletzt. Ein 39-Jähriger befuhr mit seinem Fiat die L3022 von Niederbrechen in Richtung Runkel. An der Einmündung der Kreisstraße 465 missachtete eine 37-Jährige, die mit ihrem Opel aus Runkel kam, die Vorfahrt des 39-Jährigen und fuhr auf die L3022. Der 39-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte gegen den Pkw der 37-Jährigen. Hierbei wurde die 37-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 12.500 EUR.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Limburg, B417, Höhe Baumschule

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

