Versuchter Trickdiebstahl

Wiesbaden (ots)-(ll) – Am vergangenen Donnerstagmittag 28.10.2021 kam es in Wiesbaden zu einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil eines 95-jährigen Wiesbadeners. Ersten Ermittlungen nach, haben sich zwei unbekannte Männer zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr an der Wohnungstür des Geschädigten in der Schiersteiner Straße als Handwerker ausgegeben und sich Zutritt zur Wohnung verschafft. Der Besuch einer Bekannten hat vermutlich Schlimmeres verhindert, denn die beiden Täter verließen kurzerhand die Wohnung und entfernten sich in Richtung Konrad-Adenauer-Ring.

Nach Angaben der Zeugin und des 95-Jährigen, sei der erste Mann etwa 50 Jahre alt gewesen, habe ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und soll etwa 175 cm groß sowie von kräftiger Statur gewesen sein. Außerdem habe er seitlich sehr kurze grauschwarze Haare gehabt und soll mit einer grauschwarzen Jacke, einem hellblauen Oberteil sowie schwarzen Puma Schuhen bekleidet gewesen sein. Der zweite Mann soll etwa 55 Jahre alt und ca. 180cm groß gewesen sein, kurze grauschwarze Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Geldbörse gestohlen

Wiesbaden (ots)-(ll) – Am Donnerstagmittag 28.10.2021 kam es in einem Einkaufscenter in Wiesbaden zu einem Diebstahl eines Portemonnaies. Eine unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter hat zwischen 12:10-12:18 Uhr in einem Einkaufscenter am Bahnhofsplatz einer 30-jährigen Wiesbadenerin die Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet.

Die Diebin oder der Dieb erbeutete unter anderem etwa 800EUR in Bargeld und konnte unbemerkt flüchten. Sollten Sie in diesem Zusammenhang eine verdächtige Feststellung gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2140.

Mehrere Reifen zerstochen

Wiesbaden (ots)-(ll) – Am frühen Freitagmorgen 29.10.2021 wurden im Rheingauviertel an zwei Pkw mehrere Reifen zerstochen. Ein Zeuge meldete gegen 05:10 Uhr, dass in der Fischbacher Straße eine vermutlich männliche Person jeweils zwei Reifen an einem geparkten weißen VW und einem weißen Fiat zerstochen habe.

Der unbekannte Täter sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Zeuge beschrieb den Täter als etwa 180cm groß, von schlanker Statur und mit einer schwarzen Jacke oder einem Hoodie mit Kapuze bekleidet.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden unter der (0611) 345 2340 zu melden.

Rheingau-Taunus

Einbrecher steigen über Terrasse ein, Hünstetten-Görsroth, Lohstraße, Donnerstag, 28.10.2021, 08:15 Uhr bis 22:45 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages sind Einbrecher in der Lohstraße in Hünstetten-Görsroth in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Unbekannten näherten sich im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 22:45 Uhr der Rückseite des Einfamilienhauses und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnbereich, in dem sie eine Terrassentür aufbrachen. Im Inneren des Anwesens wurden mehrere Räume durchsucht. Nach ihrer Tat gelang den Einbrechern unbemerkt die Flucht. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zu einem möglichen Diebesgut gemacht werden. Am Haus entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbruch auf Minigolfanlage, Bad Schwalbach, Parkstraße, Mittwoch, 27.10.2021, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 28.10.2021, 15:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag brachen Einbrecher auf dem Gelände einer Minigolfanlage in Bad Schwalbach ein und hatten es auf Bargeld und Elektronikartikel abgesehen. Die Unbekannten suchten das in der Parkstraße gelegene Gelände der Anlage auf und brachen dort gewaltsam in eine Gaststätte ein. Aus den Gast- und Schankräumen wurde eine Geldbörse samt Bargeld in Höhe von einigen Hundert Euro sowie ein Laptop entwendet. Im Anschluss suchten die Täter das Weite.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Baumaterialien gestohlen, Taunusstein-Neuhof, Am Platter Hof / Am Segelflugplatz, Mittwoch, 27.10.2021, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 28.10.2021, 15:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag wurden von einem Grundstück in der Straße “Am Platter Hof” / “Am Segelflugplatz” in Neuhof mehrere Stahlplatten entwendet. Die teils bis zu drei Meter langen und mehrere hundert Kilo schweren Baumaterialien im Gesamtwert von etwa 7.300 Euro müssen mithilfe entsprechender Vorrichtungen wie einem Kran abtransportiert worden sein. Aktuell liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

Personen die im besagten Zeitraum den Abtransport der Platten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

