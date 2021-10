Witzenhausen-Gertenbach (ots) – Am Freitag 29.10.2021 kam es gegen 08.00 Uhr in Gertenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer ist in Höhe einer Kindertagesstätte von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in eine Personengruppe von Kindern geraten, die auf dem Weg zur Schule waren. Dabei sind 3 Kinder unmittelbar erfasst und schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Erkenntnisstand war zu besagter Uhrzeit ein 30-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen allein in seinem Kleinwagen in Gertenbach auf der Straße “An der Linde” (L 3238) aus Richtung Ortsmitte kommend, in Richtung einer Bahnunterführung (Hübenthaler Straße / Albshäuser Straße) unterwegs. Der Mann wich aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts komplett von der Fahrbahn ab.

In der Folge kollidierte der PKW, auf einem Gehwegabschnitt unmittelbar vor einer Kindertagesstätte, mit einer Gruppe von mehreren Kindern. Die Kinder waren gerade auf dem Weg zu der im Ort befindlichen Grundschule. Im Anschluss prallte der Kleinwagen noch gegen eine Steinmauer.

Aus der Gruppe wurden insgesamt 3 Kinder im Alter von 7-8 Jahren, von dem PKW frontal erfasst. Sie wurden zunächst an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Rettungswagen und Hubschrauber brachten die Kinder kurz darauf in umliegende Krankenhäuser. Es bestand Verdacht auf schwere zum Teil lebensbedrohliche Verletzungen der Kinder.

Der 30-jährige Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß ebenfalls schwere Verletzungen und mußte in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Unfallursache ist noch gänzlich unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Kassel wurde ein Gutachter mit der Untersuchung der Unfallstelle beauftragt. Das verunfallte und stark beschädigte Fahrzeug ist im Rahmen der Untersuchung sichergestellt worden und wird nun einer technischen Prüfung unterzogen.

Darüber hinaus ist der 30-jährige Fahrer im Krankenhaus einer Blutentnahme unterzogen worden, um Feststellungen hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit zum Unfallzeitpunkt treffen zu können.

Die mit der Klärung des Sachverhalts befasste Polizeidienststelle in Witzenhausen bittet darum, dass sich Zeugen und insbesondere auch die Ersthelfer von der Unfallstelle mit ihnen in Verbindung setzen, um weitere Klärung in das Unfallgeschehen zu bringen. Zeugen sollen sich daher unter der Nummer 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen wenden.

Update 29.10.2021, 16:25 Uhr:

Die Polizei erreichte am späteren Freitagnachmittag leider die traurige Gewissheit aus einem Krankenhaus, dass eines der bei dem Unfall verletzten Kinder seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Die beiden anderen unmittelbar betroffenen Kinder befinden sich weiterhin in ärztlicher Versorgung in verschiedenen Krankenhäusern. Nach aktuellem Stand sind die Verletzungen dieser beiden Kinder zwar schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

