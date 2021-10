Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Dienstag 26.10.2021 gegen 16.15 Uhr hatten sich 2 Hunde (Pitbull und Pinscher) in der “Neuen Bergstraße” ineinander verbissen und durch lautes Jaulen die Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich gezogen. Einer der beiden Hundebesitzer, trat dem Pitbull in den Bauch, um die Tiere zu trennen. Beim Weggehen trat einer der Besitzer 2x auf den Kopf eines Hundes. Vermutlich kannten sich die beiden Männer.

Beschreibung der beiden Männer:

männlich, ca.1,85 m, schwarzer Vollbart. Er war mit einer schwarzroten Jacke bekleidet und trugen eine Verband an der Hand. Er trat einem Hund auf den Kopf.

männlich, ca. 1,80 m, schmale Statur, glatte blondbraune Haare. Möglicherweise der Besitzer des kleineren Hundes.

Nach dieser verdächtigen Beobachtung, die den Verdacht entstehen ließ, dass ein noch unbekannter Mann als Hundebesitzer gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat, sucht die Polizei in Pfungstadt für die den Fortgang der Ermittlungen Zeugen des Vorfalls beziehungsweise Hinweise zu den beiden Hundebesitzern.

Vermutlich mit dem Ziel, beide Tiere voneinander zu trennen, trat einer der Männer den “Pitbull” in den Bauch. Danach entfernten sich die beiden noch unbekannten Männer. Beim Weggehen soll einer der Besitzer zweimal auf den Kopf seines Hundes getreten haben.

Alle Hinweise die zur Klärung des Geschehens beitragen könnten, werden von den Beamten unter der Rufnummer 0615795090 entgegengenommen.

