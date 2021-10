Kassel-Wesertor (ots) – Am Mittwochabend 27.10.2021 wurde in der Kastenalsgasse eine junge Frau bedrängt, festgehalten und dann begrapscht. Die 19-Jährige wehrte sich, trat dem Mann in den Schritt und schlug auf ihn ein. Der südländisch aussehende Täter sackte schreiend zusammen und der tapferen 19-Jährigen gelang die Flucht. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen eines Sexualdelikts und bittet um Hinweise auf den Täter.

Wie die 19-Jährige aus Kassel bei ihrer Anzeigenerstattung am Donnerstag 28.10.2021 bei der Polizei angab, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 20-21 Uhr. Eine genaue Eingrenzung war der deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stehenden jungen Frau nicht möglich. Sie war zu Fuß in der Kastenalsgasse unterwegs, als sie bemerkte, dass ihr der fremde Mann folgte. Sie lief dann in den Hinterhof der Hausnummer 8, wo der Mann sie bedrängte, festhielt und begrabschte. Als der Täter seinen Griff lockerte, nutzte die junge Frau die Gelegenheit, trat dem Täter in den Schritt und schlug nach ihm. Der Mann schrie und sackte daraufhin zusammen. Die 19-Jährige konnte weglaufen und sich in Sicherheit bringen.

Täterbeschreibung:

männlich, 185-190 cm groß, kräftige Statur, eng stehende braune Augen, südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Beanie-Mütze, einen dunklen medizinischen Mundschutz und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer grauen oder schwarzen Hose mit Gürtel und roten Sportschuhen.

Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen