Wörth (ots) – Am Donnerstag 28.10.2021 um 06:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger die K 15 von Schaidt kommend in Richtung Langenberg. Ca. 800m vor der Minfelder Kreuzung setzte der Fahrer zum Überholen von mehreren Fahrzeugen an. Die Sicht war zu diesem Zeitpunkt stark durch Nebel eingeschränkt. Während des Überholvorgangs übersah der junge Fahrer einen entgegenkommenden PKW.

Es kam zum Zusammenstoß in deren Folge der 18-jähriger Mercedes Fahrer und der 22-jährige Peugeot Fahrer schwer verletzt wurden. Die Rettung des Peugeot Fahrers gestaltete sich durch die starken Deformierungen schwierig.

Als Grund für das riskante Überholmanöver gab der Fahrer Zeitdruck auf dem Weg zur Arbeit an. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR