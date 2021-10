Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 29.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 29.10.2021, um 08:25 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer eines PKW die Gommersheimer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Hierbei kam ihm ein PKW, vermutlich ein SUV in dunkler Farbe, der Marke Ford entgegen, welcher aus der Sicht des 18-jährigen und eines weiteren Zeugen, aufgrund eines geparkten PKW viel zu weit links gefahren sei. Der 18-jährige musste daraufhin mit seinem PKW nach rechts ausweichen, wonach er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW touchierte.

Der entgegenkommende Fahrer setzte seine Fahr fort, ohne sich um die möglichen Unfallfolgen zu kümmern.

An dem geparkten PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Am PKW des 18-jährigen entstand ebenfalls ein Sachschaden. Dieser beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Rückwärtsfahrer auf der Autobahn

A65/AS NW-Süd (ots) – In einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich ein 65 Jahre alter Transporterfahrer aus Osteuropa verantworten. Der Mann war gestern (28.10.2021, 12.30 Uhr) mit seinem Lieferwagen auf der A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als er die Ausfahrt der AS NW-Süd verpasste. Auf dem Seitenstreifen versuchte er, sein Fahrzeug zurückzusetzen. Nur durch eine Vollbremsung konnte eine herannahende Autofahrerin einen Zusammenstoß mit dem Transporter verhindern. Unbekümmert setzte der Mann seine Fahrt auf dem Seitenstreifen fort und konnte im Rahmen der Fahndung im Stadtbereich von Neustadt angehalten und kontrolliert werden. Da der Fahrer seinen Wohnsitz im Ausland hat, wurde noch vor Ort eine dreistellige Sicherheitsleistung einbehalten. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):