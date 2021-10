Mannheim: Erweiterte Öffnungszeiten während der Herbstferien 2021 in den Mannheimer Hallenbädern und im Eissportzentrum Herzogenried

Mannheim – Am Montag, 1. November 2021, (Allerheiligen) werden die Hallenbäder Waldhof Ost, Herschelbad und Gartenhallenbad Neckarau die gleichen Öffnungszeiten haben wie an den Sonntagen: Das Hallenbad Waldhof Ost wird von 8 bis 18 Uhr und das Herschelbad von 9 bis 20 Uhr geöffnet sein. Im Gartenhallenbad Neckarau kann der Badegast ein Ticket für die Zeit von 10 bis 14 Uhr oder von 14.30 bis 18.30 Uhr erwerben. Die Sauna im Gartenhallenbad Neckaurau wird von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet sein. Das Hallenbad Vogelstang ist nicht geöffnet.

Am Dienstag, 2. November, wird das Hallenbad Waldhof Ost verlängerte Öffnungszeiten von 6.15 bis 21 Uhr anbieten. Am Freitag, 5.November, hat das Gartenhallenbad Neckarau von 6 bis 22 Uhr geöffnet, das Hallenbad Vogelstang von 8 bis 21 Uhr. An allen übrigen Tagen gelten die bekannten Öffnungszeiten.

Auch das Eissportzentrum Herzogenried wird in der Woche der Herbstferien seine Öffnungszeiten erweitern: An Allerheiligen können Schlittschuhbegeisterte wahlweise von 10 bis 14 Uhr ihrem Hobby nachgehen oder von 14.30 bis 18 Uhr am Rundlauf teilnehmen. Dienstag, Donnerstag und Freitag besteht jeweils von 10 bis 12 Uhr die Möglichkeit, über das kühle Nass zu gleiten. Zudem findet Dienstag und Donnerstag ebenfalls von 10 bis 12 Uhr ein Schlägerlauf statt.

Am Freitag, 5. November, ändern sich die Laufzeiten für die ältere Generation (50 Plus): 12.30 bis 14.30 Uhr. Außerdem wird es abends heiß auf dem Eis: Der bei Jung und Alt beliebte Disco-Lauf findet von 20 bis 22.30 Uhr statt.

Um der Besucher-Dokumentationspflicht nachzukommen, ist für den Besuch des Eissportzentrums vorab ein Ticketkauf über www.mannheim.de/eislaufen notwendig. Hier werden E-Tickets pro Eishalle und Zeitfenster verkauft. Schwimmkarten für die Hallenbäder müssen über www.schwimmen-mannheim.de vorab erworben werden. Sowohl im Eissportzentrum als auch in den Hallenbädern gibt es zu bestimmten Zeiten einen Barkassenverkauf.