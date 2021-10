46-Jähriger überweist Geld um an Gewinn zu kommen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 wurde einem 45-jährigen Ludwigshafener ein Geldgewinn in Höhe von 98.000 Euro zugesagt mit dem Zusatz, dass er hierfür einen bestimmten Geldbetrag bezahlen müsse. Daraufhin überwies er knapp 2.000 Euro, ohne den Geldgewinn als Gegenleistung zu erhalten.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen.

So schützen Sie sich bei der “Abzocke durch falsche Gewinnversprechen”:

Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf einer kostenpflichtigen Hotline (Telefondienst).

Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel und zwar bei einem seriösen Unternehmen teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung.

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten.

Beim Spurwechsel Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – 8.000 Euro Sachschaden und ein leichtverletzter Mann sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich heute (28.10.2021) in der Sternstraße ereignete. Ein 78-Jähriger fuhr gegen 09.25 Uhr mit seinem PKW auf der Sternstraße und wollte auf die linke Spur wechseln.

Hierbei kollidierte er zunächst mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Durch die Kollision drehte sich der PKW und stieß anschließend mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW eines 43-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unbekannter Täter stiehlt Getränke und flüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 gegen 15:20 Uhr, betrat ein unbekannter Mann einen Supermarkt in der Hagellochstraße, nahm sich 2 im Kassenbereich liegende Einkaufstüten und lief zielstrebig zum Spirituosenregal. Dort entnahm er 4 Flaschen Whisky, packte diese in eine der Tüten und lief weiter in den hinteren Bereich des Supermarkts. Dort ging er in die offenstehende Warenannahme, deren Zugang nur für Mitarbeiter der Filiale erlaubt ist und entnahm von einer Lagerpalette noch 8 Flaschen Fruchtsaft. Diese verstaute er ebenfalls in den Tüten.

Als er bemerkte, dass ihn ein 27-jähriger sowie ein 32-jähriger Mitarbeiter beobachteten, rannte er durch die Warenannahme zum hinteren Ausgangsbereich des Supermarktes, um diesen dort zu verlassen. Während seiner Flucht warf er die beiden Einkaufstüten auf den Boden.

Durch den 27-Jährigen konnte er im Außenbereich eingeholt und gestellt werden, woraufhin es zu einem Gerangel der Beiden kam. Hierbei wurde der 27-Jährige leicht verletzt. Der unbekannte Täter riss sich los und zog ein Klappmesser aus seiner Hosentasche, klappte die Klinge aus und hielt diese bedrohlich vor die beiden Mitarbeiter. Deshalb entschieden sich beide gegen eine weitere Verfolgung.

Der Unbekannte flüchtete daraufhin auf einem blauen Fahrrad in Richtung Herrenwaldstraße. Er war etwa 40 Jahre alt, hatte sehr kurze Haare und trug eine hellbraune Basecap, ein schwarzes Oberteil sowie schwarze Schuhe. Bei seiner Flucht verlor er seine Handschuhe, seine Jacke sowie ein Halstuch.

Wer etwas beobachtet hat und Angaben zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Alkoholisierter 21-Jähriger stiehlt Wodka

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 gegen 14:00 Uhr, nahm sich ein 21-Jähriger vier kleine Flaschen Wodka aus einer Tankstelle in der Hauptstraße und verließ die Örtlichkeit, ohne zu bezahlen. Daraufhin verfolgte ihn ein 36-jähriger Tankstellenmitarbeiter und verlangte die Rückgabe der Ware.

Der 21-Jährige händigte ihm zunächst 2 Flaschen aus, sprühte dann aber unvermittelt mit einem Tierabwehrspray in seine Richtung. Der 36-Jährige konnte sich gerade noch wegdrehen und wurde nur noch am Arm getroffen, an dem er Rötungen erlitt. Daraufhin ging er wieder in die Tankstelle und verständigte die Polizei.

Ein weiterer 25-jähriger Tankstellenmitarbeiter eilte währenddessen dem sich langsam entfernenden 21-Jährigen hinterher. Als er ihn zur Herausgabe der weiteren 2 Wodka Flaschen aufforderte, händigte der 21-Jährige ihm diese aus. Danach gingen beide zusammen wieder zurück in die Tankstelle, woraufhin der 21-Jährige sich abermals 2 weitere kleine Flaschen Wodka nahm und die Tankstelle wieder verließ.

Vor dem Gelände der Tankstelle konnte er dann von den eintreffenden Polizeibeamten angetroffen werden. Er wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,77 Promille. Nach Durchführung weiterer polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

78-Jährige fällt nicht auf falsche Polizeibeamtin rein

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 gegen 19:00 Uhr, wurde eine 78-jährige Ludwigshafenerin von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Sie fragte die Seniorin, ob sie Bargeld und Schmuck besäße, da sie auf einer Einbruchsliste erschienen sei.

Die resolute Seniorin antwortete daraufhin, dass es die Anruferin nichts angehe, wie viel Geld sie besitze und beendete das Telefonat vorbildlich.