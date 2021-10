Landau: Die Polizei-News

Mit dem LKW rückwärts über die Autobahn

Landau (ots) – Der Fahrer einer Sattelzugmaschine hielt am Mittwoch 27.10.2021 gegen 17.20 Uhr auf der A 65 kurz nach der Anschlussstelle Landau Süd in Fahrtrichtung Insheim auf dem rechten Fahrstreifen an, bevor er dann ca. 50 bis 60 Meter auf dem rechten Fahrstreifen zurückfuhr.

Vermutlich hatte der Fahrer erkannt, dass sich vor ihm auf der A 65 ein Stau gebildet hatte und wollte daraufhin offensichtlich die A 65 an der Anschlussstelle Landau Süd verlassen.

Zeugen, die durch das Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341/2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Betrugsversuch durch Gewinnversprechen

Landau (ots) – Am Dienstagvormittag 26.10.2021, rief eine männliche Person eine 79-jährige Rentnerin aus Landau an und stellte ihr einen Gewinn in Höhe von 49.500 Euro in Aussicht. Hierzu forderte der unbekannte Täter zunächst eine Gebühr von 1.000 Euro, die im Vorfeld überwiesen werden sollte. Das erregte bei der älteren Dame Misstrauen, woraufhin sie vorbildlich reagierte: sie beendete das Gespräch und informierte die Polizei.

Bei der vorliegend bekannten Betrugsmasche nehmen Täter gezielt Kontakt zu älteren Menschen auf und kündigen eine hohe Gewinnsumme an. Bevor es allerdings zu einer vermeintlichen Auszahlung kommt, werden durch die Anrufer zunächst Gebühren gefordert, die im Vorfeld überwiesen werden müssen.

Die Polizei rät:

Seien Sie bei telefonischen Gewinnversprechen stets misstrauisch. Geben Sie am Telefon nie Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse, beenden Sie das Gespräch und wenden Sie sich an Ihre Polizei. Sollten Sie Hinweise zu entsprechenden Vorfällen haben, teilen Sie diese bitte der Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de mit.

Beschädigtes Auto gesucht

Landau (ots) – Am Mittwochnachmittag 27.10.2021 gegen 15.55 Uhr streifte ein 71-jährger Autofahrer beim Ausparken in der Zweibrücker Straße in Landau ein vor ihm geparktes Fahrzeug und entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit.

Von einem Zeugen angesprochen kehrte er zu der Unfallörtlichkeit zurück, das beschädigte Fahrzeug, vermutlich ein silberner VW Golf war jedoch zwischenzeitlich bereits weggefahren worden. Die Polizei sucht nun den Fahrer des beschädigten Autos und bittet diesen sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Durchfahrtskontrollen

Landau (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 wurden in der Hindenburgstraße und der Kraftgasse in Landau, sowie auf den Feldwegen bei Göcklingen Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 39 Verstöße gegen das Verbot der

Ein- bzw. Durchfahrt festgestellt und geahndet.