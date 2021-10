Ruhestörung durch alkoholisierte Personen

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 gegen 22:20 Uhr, wurde in der Salierstraße eine Ruhestörung von alkoholisierten Personen gemeldet. Zusammen mit dem Ordnungsamt wurde die Örtlichkeit aufgesucht und die beiden 18- und 19-Jährigen einer Kontrolle unterzogen.

Beide waren alkoholisiert, erheiterten sich über die Kontrolle und zeigten sich gegenüber den Beamten uneinsichtig. Die Männer führten neben Alkohol auch ihre Fahrräder mit. Den beiden wurde ein Platzverweis erteilt und die Fahrt mit ihren Rädern untersagt.

Kinder werfen Warnbaken auf Fahrbahn

Schifferstadt (ots) – Durch einen Zeugen werden am Montagabend 25.10.2021 gegen 20:50 Uhr, in der Maxburgstraße auf der Fahrbahn liegende Warnbaken mitgeteilt. Durch einen weiteren Zeugen wird mitgeteilt, dass er beim Durchfahren der Unterführung Kinder gesehen hat, wie diese Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen haben. Nachdem der Mann die Kinder ansprach, verließen diese die Örtlichkeit. Zu einem Schaden ist es nach bisherigen Ermittlungsstand nicht gekommen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochabend 27.10.2021 gegen 17:00 Uhr, wurde ein 15-Jähriger in einem Supermarkt im Waldspitzweg durch den Ladendetektiv beim Diebstahl von drei Flaschen Schnaps, zwei Feuerzeugen und Bonbons auf frischer Tat erwischt.

Der 15-Jährige hatte das Diebesgut erfolglos mit Alufolie umwickelt, um die Sicherheitsmechanismen an der Kasse zu umgehen. Die Mutter des 15-Jährigen wurde verständigt und kam vor Ort. Gegen den Jungen wird wegen Diebstahl ermittelt.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Dienstag 26.10.2021 gegen 11:10 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße/Ludwigstraße ein Unfall mit einem 69-jährigen Radfahrer. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer fuhr von der Konrad-Adenauer-Straße rückwärts in die Ludwigstraße und stieß hierbei mit einem die Kreuzung querenden Radfahrer zusammen.

Durch den Sturz verletzte sich der 69-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand geringer Sachschaden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Supermarktparkplatz

Maxdorf (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 zwischen 13:00-18:15 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in Maxdorf in der Straße Im Reff zu einem Verkehrsunfall. Der noch unbekannte Unfallbeteiligte beschädigte vermutlich beim Fahren in oder aus einer Parklücke den in Queraufstellung geparkten PKW der Geschädigten.

Der festgestellte Sachschaden am linken vorderen Kotflügel wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Der Verursacher meldete den Schaden weder bei der Geschädigten noch im Supermarkt oder der Polizei, sondern verließ die Unfallörtlichkeit.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Verkehrsüberwachung der Polizei

Limburgerhof (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021, im Zeitraum von 07:45-08:30 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt das Durchfahrtsverbot zur Bushaltestelle an der Rudolf-Wihr-Schule überwacht. In dem Zeitraum missachteten drei Fahrzeugführer das Durchfahrtsverbot. Dies zog ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro nach sich.

Bereits in der Vergangenheit gab es Beschwerden, dass das Durchfahrtsverbot während den Bring-/Abholzeiten missachtet wird. Auch würden Fahrzeuge an der Bushaltestelle und auf gesperrten Grünflächen parken. Seitens der Polizei und dem Ordnungsamt werden weitere Kontrollen an der Schule folgen.

Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 26.10.2021, im Zeitraum von 09:30-14:50 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurden 29 Ordnungswidrigkeiten wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt, verbotswidriger Handynutzung und Beförderung von Kindern ohne entsprechenden Kindersitz festgestellt und geahndet. Die verbotswidrige Handynutzung zieht ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg nach sich.

Bei einem 25-jährigen PKW-Fahrer wurde während der Kontrolle festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den Fahrzeughalter wird wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.