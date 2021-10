Verkehrsunfall in Rettungsgasse auf der B 9

Speyer (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 um 9 Uhr befuhr der 32-jährige Fahrer eines Abschleppfahrzeuges eine bei stockendem Verkehr gebildete Rettungsgasse auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Ausfahrt Speyer-Nord, um einen Abschleppauftrag wahrzunehmen. Dabei befuhr ein LKW die B9 auf gleicher Höhe und schwenkte nach links aus, wobei der LKW mit dem rechten Außenspiegel des Abschleppfahrzeugs kollidierte und einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursachte.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem LKW-Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Pappe in Container angezündet

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 26.10.2021, 17 Uhr bis zum 27.10.2021, 18 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Überklettern eines Hoftores Zutritt zu einem Vereinsgelände in der Straße “Am Anger” und zündeten Pappe in einem Holzcontainer an. Dabei entstand Sachschaden am Holzcontainer in bislang unbekannter Höhe. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf Objekte in der Umgebung über.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der

Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Unfug mit unglücklichem Ausgang

Speyer (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 um 12:45 Uhr versuchte ein 52-jähriger Mann mit seinem PKW den Parkplatz einer Firma in der Brunckstraße zu verlassen, wobei sich sein Arbeitskollege einen Spaß erlaubte und mehrfach vor den PKW trat. Der 52-Jährige bremste immer wieder ab und tat dies einmal zu spät.

Dabei fuhr er versehentlich über den Fuß seines Arbeitskollegen. In Folge dessen erlitt dieser Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin und flüchtigem LKW

Speyer (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 um 21:33 Uhr befuhr eine 23-jährige Fahrradfahrerin die Schützenstraße hinab in Fahrtrichtung Landauer Straße. Am Ende des rot markierten Fahrradweges wurde sie dabei von einem LKW mit Anhänger überholt, der zu früh einscherte und die Radfahrerin dadurch zu Fall brachte. Der LKW-Fahrer bremste kurz und fuhr weiter in Richtung Landauer Straße. Die 23-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ihr Fahrrad wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Der flüchtige LKW wird als gelbes Fahrzeug mit DHL-Anhänger beschrieben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der

Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Speyer (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 um 11 Uhr verursachte ein 71-jähriger Mann aus Speyer mit seinem PKW mutmaßlich einen Verkehrsunfall, indem er beim Ausparken ein danebenstehendes Fahrzeug touchierte. Auf Ansprache durch Zeugen habe er die Örtlichkeit verlassen wollen.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der 71-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein dürfte. Die endgültige Feststellung erfolgt im Rahmen der laufenden Ermittlungen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.