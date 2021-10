Übungsauto der Feuerwehr zerstört – Polizei ermittelt

Gorxheimertal (ots) – Ein Übungsfahrzeug wurde am 17. Oktober gegen 17 Uhr auf dem Gelände der freiwilligen Feuerwehr “An der Mühlwiese” mutwillig zerstört. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Höher als der Schaden wiegt jedoch die fehlende Trainingseinheit der Brandschützer, die für die Arbeit so wichtig ist.

An dem älteren Ford sollte unter anderem simuliert werden, wie Personen aus dem Fahrzeug schnellstens gerettet oder geborgen werden können. Diese Übung konnte nun nicht mehr durchgeführt werden, weil mutwillig sämtliche Scheiben am Auto eingeschlagen waren.

Ersten Hinweisen zufolge könnten sich Jugendliche an dem Auto ausgelassen haben. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die weitere Hinweise auf die Verursacher der Sachbeschädigung geben können. Beamte des Kommissariats 41 sind unter der 06207 / 9405-0 in Wald-Michelbach zu erreichen.

Nach Einbruch in Keller Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Nachdem sich bislang Unbekannte Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Taunusstraße verschafften, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen Dienstag (26.10.) und Mittwoch (27.10.) unter Einwirkung von Gewalt in den Keller. Offenbar hielten sie in einem Kellerverschlag Ausschau nach potentieller Beute. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Bensheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen und Kellerverschlägen:

Halten Sie Kellertüren stets geschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern ab.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz.

Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Unbekannter geht nach versuchtem Überfall leer aus

Lampertheim (ots) – Nachdem ein bislang Unbekannter am Mittwochabend (27.10.) versucht hatte einen Supermarkt in der Wilhelmstraße zu überfallen, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Unbekannte gegen 20 Uhr den Markt und begab sich auf direktem Weg zum Kassenbereich. Dort soll er die Kassiererin aufgefordert haben die Kasse zu leeren. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen hielt er ein Messer in seiner Hand. Eine couragierte Zeugin in der Warteschlange ließ sich nach jetzigem Stand von dem Kriminellen nicht beirren und forderte diesen mit lauter Stimme auf den Laden umgehend zu verlassen. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Die Größe des Flüchtigen wurde auf circa 1,70 bis 1,75 Meter geschätzt. Er soll um die 30 Jahre alt gewesen sein. Bekleidet war er mit einem grauen Jogginganzug und trug einen Beutel auf dem Rücken. Sein Gesicht soll er mit einem maskenartigen Gegenstand, welches einem Schal ähnelte, verdeckt haben.

Das Kriminalkommissariat 10 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Kriminelle scheitern an Terrassentür – Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Zwingenberg (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Straße “Am Sportplatz” geriet am Mittwochabend (27.10.) im Tatzeitraum zwischen 18 und 20 Uhr in das Visier Krimineller. Nach jetzigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere des Hauses zu gelangen. Die Terrassentür hielt dem kriminellen Vorhaben jedoch stand, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Darmstadt

Versuchter Einbruch in Kellerwohnung

Darmstadt (ots) – Im Verlauf des Dienstags (26.10.) haben Einbrecher in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr versucht in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gerviniusstraße zu gelangen. Der Versuch die Eingangstür aufzuhebeln scheiterte glücklicherweise und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Darmstädter Kripo (K21/22) zu melden Rufnummer 06151/9690.

Darmstadt-Dieburg

Taxifahrer mit Messer verletzt – Täter in JVA

Aschaffenburg/Dieburg (ots) – Nachdem es am frühen Dienstagmorgen 26.10.2021 zu einer räuberischen Erpressung und eine gefährliche Körperverletzung eines Taxifahrers aus Miltenberg kam hat die Polizei in Aschaffenburg zusammen mit den Ermittlern aus Darmstadt einen 28-Jährigen festgenommen.

Zeugen hatten sich aufgrund der Berichterstattung in der Presse bei den Beamten gemeldet und wertvolle Hinweise zu dem Aufenthaltsort des jungen Mannes gegeben, die sich schlussendlich als heiße Spur herauskristallisierten. Im Rahmen der weiteren Fahndung wurde der Gesuchte von Polizeibeamten in Aschaffenburg am späten Dienstagabend auf dem Bahnhofsgelände in Aschaffenburg lokalisiert, festgenommen und der Kripo in Darmstadt übergeben.

Bei den sich anschließenden Überprüfungen konnte der Tatverdacht der räuberischen Erpressung in Verbindung mit der gefährlichen Körperverletzung, bei der der 28-Jährige den Taxifahrer mit einem Messer verletzt haben soll, weiter erhärtet werden. In diesem Zusammenhang stellten die Ermittler Beweismittel sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Tatverdächtige am noch am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, der den jungen Mann umgehend in eine Justizvollzugsanstalt schickte.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht dunklen Pkw und Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Am Mittwoch 27.10.2021 kam es gegen 07:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Nieder-Ramstädter Straße in Höhe der Bushaltestelle Annastraße. Ein mutmaßlich dunkler Pkw fuhr in Richtung B 426 und blieb hierbei mit seinem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw hängen. Unmittelbar hinter dem Verursacherfahrzeug sollen zwei unbeteiligte Autos gefahren sein, welche den Unfall beobachtet haben könnten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154/63300 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Dachstuhlbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Kelsterbach (ots) – Am frühen Dienstagabend 26.10.2021 kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Haus in der Waldstraße. Durch den Eigentümer selbst wurde der Brand gegen 18:15 Uhr festgestellt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Vorsorglich war ein Rettungswagen bereitgestellt worden. Die eingesetzten Feuerwehren aus Kelsterbach, Raunheim und Walldorf konnten den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen.

Dabei mussten auch Teile des Daches abgetragen werden. Nach ersten Schätzungen dürfte durch das Feuer ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden sein. Was den Brand ausgelöst hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Geld aus Fotoautomat erbeutet

Rüsselsheim (ots) – Mehrere Hundert Euro entwendeten bislang Unbekannte aus einem Fotoautomaten in der Marktstraße. Der Diebstahl wurde am Mittwochmittag (27.10.) bemerkt und kann einige Wochen zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an dem Automaten zu schaffen und entwendeten das zur Herstellung der Schnellfotos eingeworfene Geld.

Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Das Kriminalkommissariat 41 bei der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Berauscht am Steuer – Polizei stoppt 29-jährigen Wagenlenker

Groß-Gerau (ots) – Weil er am späten Mittwochabend (27.10.), gegen 23.50 Uhr, die Vorfahrtsregelung im Bereich des Hirsländer Weges missachtete, stoppte eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau einen 29-jährigen Wagenlenker.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein im Anschluss durchgeführter Test reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Hier endete die Fahrt des 29 Jahre alten Darmstädters. Er musste die Streife mit auf die Station begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 29-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Odenwaldkreis

Trickdiebe geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus

Odenwaldkreis (ots) – Trickdiebe hatten es im Laufe des Mittwochs 27.10.2021 auf mindestens 3 ältere Damen in Michelstadt, Erbach und Höchst abgesehen. Mit der Masche des “Falschen Telekom-Mitarbeiter” machten sie Beute im Höhe von mehreren Tausend Euro. Am Vormittag klingelten die Kriminellen bei den Seniorinnen in Höchster Stadtteil Mümling-Crumbach, in der Scharfenbergstraße im Michelstädter Stadtkern sowie in der Straße “An der Zentlinde” in Erbach.

Bei allen Taten gaben sich die Unbekannten als Mitarbeiter der Telekom aus und tischten den Frauen eine Räubergeschichte auf, um in die Anwesen zu gelangen. Angeblich würden am Schaltkasten in der Straße Reparaturen durchgeführt, weshalb an den Hausanschlüssen Messungen vorgenommen werden müssen. Die Damen, die von den Trickdieben geschickt abgelenkt wurden, bemerkten nicht, dass Schmuck im Visier der Männer standen. Nach bisheringen Erkenntnissen erbeuteten die Kriminellen Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Bei den Taten in Michelstadt und Höchst berichteten die Opfer von einem Täter, in Erbach verschafften sich 2 Unbekannte Zutritt zu den Objekten. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und geht von einem Tatzusammenhang aus.

Zeugen, bei denen die Täter ebenfalls geklingelt haben und die sie genauer beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei der Odenwälder Kripo zu melden.

